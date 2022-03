$!Hebert Núñez, el contador del Olimpia que cumple su sueño y debuta de la mano de Pablo Lavallén

La distancia no es obstáculo para pelear por los sueños y cumplirlos. Hebert Jafet Núñez, es un vivo ejemplo que no hay barrera que no puedas vencer para alcanzar los objetivos. Más de 44 kilómetros separan de Zambrano de Tegucigalpa, sede donde el Olimpia realiza sus entrenamientos y este joven tiene que hacer dicho recorrido cada día para vestir los colores blancos del león. A sus 18 años de edad, la vida le ha comenzado a sonreír más temprano de lo esperado, ya que a su corta edad ya tuvo el privilegio de debutar en la Liga Nacional en el juego ante los Lobos de la UPNFM y es el segundo futbolista en hacerlo de la mano de Pablo Lavallén. Seis años después de llegar a las Fuerzas Básicas del Olimpia, el joven de pelo colocho y que hoy ya no los luce producto de su debut en primera división, se muestra ilusionado por la experiencia vivida. “Soy de la aldea Zambrano, cerca de Amarateca y estoy con FBO desde los 12 años”, comenzó a contarnos el juvenil de los blancos.

Transcurrían 58 minutos en el duelo ante los universitarios, cuando fue llamado por Lavallén y pese a los nervios que invadían, el sueño de poder debutar en la Liga Nacional se le cumplía. “Como cualquier debutante con un poco de nervios, presión, pero al pasar los minutos, ya un poco relajado. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad y hay que seguir trabajando”.

Hebert Núñez, es un futbolista con muy buenas condiciones y con polifuncionalidad en el terreno de juego, donde lo puede hacer de media punta, de nueve, volante extremo. A diferencia de otros jóvenes que tienen que pasar una pelea en torneo de reservas, el oriundo de Zambrano le tocó brillar antes de los esperado. “Con reservas no he jugado ningún partido (oficial) porque el año que yo llegué no se jugó por la pandemia. Jugué un partido y un par de amistosos, pero no en el torneo”. JOVEN CON SUEÑOS Y PREPARACIÓN ACADÉMICA Los logros de los hijos son las felicidad de los padres y en la familia Núñez Ramírez, el debut de Hebert ha generado grandes sensaciones y un agradecimiento a Pablo Lavallén. “Alegres, es algo por lo que vengo luchando y gracias a Dios se me dio, le doy gracias al profe y debo seguir para ir tomando más convocatorias”, contó el juvenil.