Héctor Vargas asegura que le tocó la serie de cuartos de Liga Concacaf más fuerte, felicita a Troglio y manda mensaje a Marathón

Héctor Vargas luce feliz, contesta cada pregunta con buen ánimo y no es para menos. La película que va realizando con el Real España hasta ahora tiene un filme interesante, aunque no se llegue aún ni al ecuador de la temporada.

Clásico contra Marathón y serie empatada contra Keosseián: “Lo veo bien al equipo, el plantel está bien físicamente y ayer lo demostraron, vamos a ir con todo el domingo. Ninguno de los dos jugamos, los futbolistas son los que juegan y eso de las series depende al equipo que dirigís. Recuerdo cuando Primitivo estaba en Motagua y yo en Platense y nunca le ganaba, cuando estuve en Olimpia y él en el Vida le ganaba siempre, juegan los futbolistas no nosotros”.

Herediano es de más cuidado: “Y viene mejor en el campeonato local, primero y con buen rendimiento. Diferente al Cartaginés que venía con tropiezo, por supuesto que es de más cuidado y todos son buenos, ahí está Comunicaciones que perdió con un equipo que no pensaba perder el campeón vigente de este torneo, así que realmente no se puede pensar a la ligera cualquier equipo que te toca en esta fase ya”.

Complicado apostarle a los dos torneos por el corto plantel: “Es complicado porque es un plantel corto, no es numeroso, con un plantel más numeroso y con más gente de experiencia te da más posibilidades, contra Olimpia fueron varios jóvenes que jugaron, por ejemplo, contra Victoria hice debutar tres jóvenes. No es fácil, pero bueno, igual nos tenemos fe y vamos a seguir trabajando para eso”.

La gente está entusiasmada: “Es que merece estar entusiasmada porque los jugadores han hecho un esfuerzo grande, de tanto tiempo de no estar en esta competencia. Me acuerdo cuando nos tocaba Estelí, muchos dudaban que pasáramos de ahí porque les había ganado en otra época. Ahora no solo pasamos de Estelí, sino que pasamos bien esta serie y hay que seguir esperanzado y trabajando”.

¿Real España tiene la serie más complicada?: “Sin duda porque si ponemos liga por liga, la tica es más fuerte que la de Nicaragua. Nos tocó... pero bueno, en esto no es de buscar rival, te tocó así y tenes que seguir y ahora vamos contra Herediano”.

La liga de Honduras la única con tres representantes: “Sí, la verdad que tuvieron buen rendimiento los tres equipos porque toque quien te toque a veces no te va tan bien y realmente tenemos tres y esperemos que la final quede aquí en Honduras”.

Cómo trabajar el clásico por el desgaste: “Es que ya lo tuvimos. Contra Olimpia tuvimos un partido duro contra Cartaginés de local y pudimos sobrellevar el impacto y jugar bien allá, así que vamos a evaluar mañana lo que nos toca y tenemos que tener un buen rendimiento el fin de semana”.