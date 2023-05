Héctor Vargas rompe el silencio: ofertas de clubes, su favorito entre Olimpia-Olancho: “Yo me equivoqué en irme a Victoria”

Vine trabajando con continuidad desde el 2011, ahí agarré a Victoria. Luego fui a Olimpia y después a Marathón, ahí estuve cuatro años. Luego pasó lo de la demanda que me hizo el Marathón en ese momento, y ahí voy al Real España. En Victoria se dio la posibilidad de un proyecto que me dio la impresión que iba funcionar, pero no cuajó y a mi me gusta competir, me gusta estar en equipos que compitan y preferimos arreglar con el equipo y dar un paso al costado.

¿Fue un error eso?

Sí, totalmente. Creo que si ese tiempo se lo hubiera dedicado a mi familia, hubiera ganado mucho más. Cuando fui traté de poner logística y conseguir cosas, pero quizá la directiva en ese momento no estaba en condiciones de respaldar y ahora estamos esperando un equipo que quiera competir y poner su granito de arena por todos los logros que me ha tocado vivir en los últimos diez años. Me tocó ser campeón varias veces, dar la vuelta varias veces. Incluso, agarré un equipo en último así como me pasó con Real España y terminamos en primero, en Concacaf terminamos en semifinales, pero decidieron cambiar el técnico y realmente yo me equivoqué en irme a Victoria, no era el momento.

¿Han tocado la puerta a Héctor Vargas?

Sí, me han llamado varios días, estamos en platicas con un equipo. Hay una posibilidad de ir a un equipo de Guatemala y uno de El Salvador, pero estamos esperando, no tengo ninguna desesperación por trabajar, pero siempre me preparo para lo que se viene.

¿Algún equipo grande o pequeño en Liga Nacional?

Si hay posibilidad de competir, voy. No tengo una obligación de buscar, estoy tranquilo con mi familia e hijos disfrutando todo. Si no hay un convencimiento de hacer las cosas bien, mejor no lo hago y espero a que se abra la puerta para trabajar con un equipo que compita.

¿No quiere volver a cometer un error así como el que mencionó con Victoria?

Claro, no quiero volver a estar en eso de solamente pasar el agua y salvar el descenso, yo quiero competir y por eso siempre me gustó la competencia. Por ejemplo, cuando me llamaba Marathón me decían que se conformaban con el cuarto puesto y en el primer torneo ganamos las vueltas y llegamos a semifinales. En el segundo ganamos las vueltas y fuimos campeones. A mí me gusta competir, con Real España fue lo mismo.

¿Qué tienta a Héctor Vargas para poder decir que sí a un equipo?

La posibilidad de competencia, ir a competir, yo quiero pelear los primeros lugares y por en los últimos 22 campeonatos que jugamos, en nueve veces me tocó ganar las vueltas. Siempre he dicho que son cuatro los objetivos que uno tiene cuando empieza con un torneo: el primero es ganar las vueltas, la segunda opción es clasificar a Concacaf, la tercera es llegar a un final y la cuarta es ser campeón.

¿En qué porcentaje ya está arreglado esa posibilidad de que usted pueda empezar a dirigir?

Que venga la persona que maneja la institución y no sentemos a definir alguna situación, pero ya se han encaminado bastantes cosas y hemos estado hablando permanentemente en estos últimos 20 días, así que en cualquier momento se define eso.

¿Cómo ve esta final del Clausura 2023 de Liga Nacional?

Yo veo a Olimpia con todas las de ganar, a mí me ha tocado definir la finales de vuelta con Olimpia y nunca he perdido. Es muy difícil que se le escape esta final . Pudo haber sido si la ida la hubieran ganado los Potros, pero aquí es mucho más complicado y tiene que ser un milagro del fútbol, a veces pasan, pero es muy raro.