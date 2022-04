Héctor Vargas va con mentalidad ganadora ante su ex, Marathón: Habla de la actualidad de Ramiro Rocca

No considera ventaja que su equipo vaya ganando este juego 1-0 y que Manuel Keosseián tenga que quemar traer cambios por tener jugadores lesionados de los que eran de esa partida. Aduce que el club verde fue el que mejor se reforzó.

LO QUE DIJO:

¿Cambia la idea de juego de lo que se venía haciendo y más cuando el rival viene de meter seis goles?: “No, en definitiva, se tiene que ver cómo se dieron las cosas, el partido fue uno hasta que expulsaron al portero, perdían uno a cero y cualquier partido cambia cuando sucede eso y cuando entra un portero que no tiene la experiencia de los juegos de es naturaleza. No es diferente. Nosotros venimos bien, en el primer partido cuando jugamos contra Marathón veníamos con seis o siete partidos ganando, ahora llegamos a once. El empate fue un punto importantísimo cuando vimos que perdió Olimpia y seguimos igual nosotros, el rendimiento lo vamos a tratar de mantener, vamos cero a cero, tenemos una final mañana y otra el sábado. Queremos sacar todos los puntos que podamos y mañana es una buena posibilidad”.

Ganando tienen asegurado el primero lugar y su petición de jugar en Choloma: “La idea era jugar en Choloma al principio porque también estaba la posibilidad de que jugaran en el Yankel el partido del Real Sociedad. Cuando cambian para el Olímpico me extrañó mucho que lo hayan cambiado y me dio la impresión, porque uno tiene ya años en esto, que querían jugar el domingo para volver a jugar el miércoles ahí y la idea era esa, cambiar el sentido de la cancha. Entonces, si ellos quieren jugar en el Olímpico nosotros vamos a jugar en Choloma. Ya entrenamos ahí y el Olímpico estaba alquilado y no se podía jugar ahí por más que quisieran”.

Considera ventaja que Marathón quemará tres cambios de inicio por lesiones: “No es ventaja. La ventaja es que tiene buenos jugadores, Marathón fue la inversión más grande de los últimos siete años que hicieron en estos dos torneos, conozco los valores que manejaron ellos e los sueldos de jugador, tengo gente conocida dentro del club que sabe de esas cosas y fue una inversión grande que realizaron y que es muy superior a la que hicieron en años anteriores donde me tocó estar. Los futbolistas que están afuera son de experiencia y que tienen bastantes jugadores con bastantes juegos en primera”.

La situación de Ramiro Rocca: “Estamos probándolo para ver si puede estar para este partido. Está bien, está haciendo un trabajo especial y a ver si lo podemos sumar mañana. Por ahí veremos si entra unos minutos o no”.

Qué planteamiento usará contra Marathón: “Lo mismo de siempre, lo que venimos haciendo durante los 11 partidos, tener un equipo intenso con posibilidades de ganar y de ahí nada más. Consolidar el juego que venimos haciendo. Está al cien Mayron Flores, otros futbolistas que salieron tocados del juego en Danlí están en condiciones y lo que queremos es ampliar el marcador que tenemos, creo que vamos bien”.