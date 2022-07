Héctor Vargas habla de su rival en la Liga de Concacaf, sobre si habrá más fichajes en Real España y de la pretemporada

Información del rival:

“Toda información sirve, con las plataformas uno se da cuenta de mucha información, antes había que preguntarle a alguien, era imposible hasta conseguir una formación. Me tocó una vez conseguir información de un equipo de Guayana, era complicada. Ellos deben tener mucha información de nosotros y nosotros de ellos, el cierre siempre es bueno y es en casa”.

La cancha sintética, sede del juego de ida:

“Ya lo venimos trabajando, entrenamos en la Escuela Internacional Sampedrana y jugamos contra el Honduras Progreso hasta en la lluvia, igual trabajaremos la semana que viene en cancha sintética en San Pedro Sula. Sabemos que Estelí es un equipo dinámico, que se hace fuerte de local y que le duele un poco la velocidad”.

Real España favorito:

“El tema está en la cantidad de participaciones y logros, una vez que comienza el partido los antecedentes se terminan. En la primer final que perdí ante Motagua, era la primera que perdía con ellos, eso pasa”.

La pretemporada:

“Yo no quiero ser campeón de los amistosos, como lo he dicho, quiero que cometan la mayor cantidad de errores para corregirlos. Me pasó en Victoria al enfrentar a un equipo que luego fui, le decían el matador de los amistosos, empezó el campeonato y perdieron cinco partidos para luego echar al técnico. Me preparo para competir en el campeonato, los resultados de los amistosos no me interesan para nada, me interesan las variantes y cosas que tengo que corregir en mi equipo”.

En Nicaragua hay preocupación:

“No sé si estarán preocupados, nosotros ocupados estamos, el torneo allá comenzó, están en una instancia linda, van a jugar de local, nosotros vamos a continuar con los amistosos para que la continuidad de ellos no nos perjudique. Trataremos de sacar un buen resultado de visita. No creo que nadie pueda dormir tranquilo cuando se tiene una competencia internacional”.