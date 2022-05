Héctor Vargas tras eliminar a Marathón en semifinales: “Ha sido una serie que dentro de todo la sacamos bastante fácil”

Yo duermo bárbaro, no sé cómo duermen los directivos. Soy tranquilo para estas instancias, hay que ordenar bien la semana porque las finales no se juegan, se ganan. Debemos recuperar a los futbolistas y que lleguen en las mejores condiciones y ver qué ventaja podemos sacarle en casa y cerrar en casa para que poder levantar la copa.

Ellos quisieron reaccionar y no recuerdo una opción que Buba haya sacado, salvo alguna pelota parada y a pesar de la ausencia de Rocca y otros inconvenientes en estos dos meses y medios, hemos llegado a una final y vamos a tratar de ganarla.

Vargas reveló que el presidente Elías Burbara l e consultó sobre la posibilidad de jugar la final miércoles-domingo para darle una semana de trabajo a la Selección de Honduras, sin embargo no acepta y prefiere respetar el calendario para jugar semana a semana.

Hace tres meses llegó y hoy que está en la final ¿qué le dice a los jugadores y a su afición?

Yo cuando estaba afuera miraba que no podían ganar y si aparecía una oportunidad de dirigir aquí sabía que entenderían rápido lo que pedí y a pesar que la gente que nos critica, los números son fríos, de 16 partidos ganamos 13, empatamos dos y perdimos uno, son cosas pocas vistas en Liga Nacional.

Recuerdo que la primera comunicación que tuve con la directiva solo me pedían entrar en Concacaf y hoy no solo entramos, sino que ganamos las vueltas, estamos en la final y vamos a dejar todo para ser campeones sin justificaciones, sin andar disminuyendo a mis jugadores diciendo que no armé el equipo, estoy orgulloso de ellos y vamos con todas las fuerzas para campeón.

¿Cuál es la clave para traerse un buen resultado de Tegucigalpa?Primero esperaremos rival, cada uno tiene sus virtudes y defectos, vamos a analizarlo bien y veremos quién nos toca mañana. Ya le ganamos a Motagua en Tegucigalpa y a Olimpia de visita (en La Ceiba), tenemos buena energía para traer un buen resultado y cerrar aquí.

Han jugado en todas las canchas y han ganado.

Los números hablan, hemos ganado en todos lados y ahora nos toca una final que es diferente, mi experiencia me da la pauta que puedo sacar una ventaja, eso lo veremos el 29 de mayo cuando se juegue el último partido, espero pueda acertar.

LEER: LAS SORPRENDENTES PALABRAS DE VARGAS SOBRE NOMBRAMIENTO DE DIEGO VÁZQUEZ