Héctor Vargas, virtual director técnico del Vida de La Ceiba de cara al torneo Apertura 2023

El resto de los clubes no han empezado pretemporada, pero ya comenzaron la planificación para afrontar el torneo Apertura 2023.

Ante ello, el Vida no le daría la continuidad al entrenador hondureño Raúl Cáceres, que tomó la batuta del club a finales del Apertura 2022.

En días recientes DIEZ entrevistó a Héctor Vargas, quien confirmó tener pláticas con equipos de El Salvador, Guatemala y Honduras.

¿Han tocado la puerta a Héctor Vargas?

Sí, me han llamado varios días, estamos en platicas con un equipo. Hay una posibilidad de ir a un equipo de Guatemala y uno de El Salvador, pero estamos esperando, no tengo ninguna desesperación por trabajar, pero siempre me preparo para lo que se viene.

¿Algún equipo grande o pequeño en Liga Nacional?

Si hay posibilidad de competir, voy. No tengo una obligación de buscar, estoy tranquilo con mi familia e hijos disfrutando todo. Si no hay un convencimiento de hacer las cosas bien, mejor no lo hago y espero a que se abra la puerta para trabajar con un equipo que compita.

Trayectoria

Héctor Vargas ha dirigido a nueve diferentes clubes de la Liga Nacional. Al cuadro “Rojo” lo comandó en el torneo Apertura 2000, a quien llevó a la liguilla.