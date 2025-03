No obstante, hay futbolistas que sí cuentan para el Olancho FC y son algunos que quedan sin ligamen al concluir el actual campeonato. Uno de esos nombres es el de Henry Gómez, el ‘cachita’ quien ya analiza varias ofertas en la mesa.

Fue el propio jugador de 29 años que confió en un Live de TikTok con su colega de profesión, Mario Martínez, que tiene dos ofertas para el próximo torneo, aunque dejando de manifiesto que Olancho FC es quien tiene la prioridad a la hora de tomar una decisión al evaluar las propuestas.

“Real España y Motagua me han buscado, me llamaron, pero los potros son los que tienen la prioridad. Aquí me siento bien, me han tratado bien, pero valoraré las propuestas; con Diego Vazquez estuve cuando me llamó a un microciclo cuando era técnico de la selección”, dijo el ‘Cachita’.