Avner Portillo y sus relevaciones para jugar en primera con su hermano Clever: “había momentos en que no comíamos”

“Me tocó salir de casa desde temprano, no fue fácil alejarme de mis padres, pero tenía las ganas de superarme. Nadie me ha regalado nada, todo ha sido puro sacrificio y actitud”, inició relatando Avner en entrevista para DIEZ.

“A veces no teníamos para pasajes, para comprar tacos o para cortarnos el pelo; también había momentos en que no comíamos, pero los dos nos apoyábamos, cuando yo no tenía, él me ayudaba y viceversa. Dormíamos en un cuartito en San Pedro, sufríamos, pero manteníamos la felicidad”, remembró.

Sin lograr contrato en Lone FC, Avner tuvo que buscar otras formas de salir adelante. Por las noches trabajaba en una empresa de plástico mientras seguía luchando por su sueño en el fútbol.

“No quería, pero la misma necesidad de mi familia me obligó a trabajar para llevar el pan sagrado a la casa”, confesó. Con el tiempo, logró jugar en Lepaera FC, un equipo que ya no existe en la Liga de Ascenso. Sin embargo, su primer salario apenas era de 3,000 lempiras, una cantidad que apenas le cubría sus necesidades básicas.

“Solo era por la oportunidad, pero con eso no se sobrevive. Uno quisiera ayudar a los padres, pero no se podía porque no nos ajustaba”, dice.A pesar de todo, Avner nunca pensó en rendirse porque “creía en mi capacidad, en mis condiciones, pero no es fácil venir desde abajo. En esto se sufre. Lo hago porque quiero ser un orgullo para mis padres”.