¿Por qué lo hizo? La denuncia del hondureño que sacó una pistola en un partido de niños: “Lo que pasó no salió en cámara”

Tremendo escándalo se vivió el pasado fin de semana cuando en un partido de categoría U-14 entre Motagua y Olimpia un señor amenazó con un arma al árbitro del partido. El hombre en cuestión se llama Santos Vicente Velásquez, ciudadano que rompió el silencio en un programa de televisión para explicar los motivos de sus actos en la cancha de La Vega en Tegucigalpa. De acuerdo con el padre de familia, todo se dio debido “a la calentura del partido”, pues acusó al referí de haberlo agredido, provocando su reacción que rápido se viralizó en redes sociales. “El árbitro también de una u otra forma está mal, él también me agredió, lo que pasa que eso no sale en cámara. Él me pegó un golpe que no sale en las cámaras. Pido disculpas a la gente que afecté de una u otra forma. Como todo ser humano, nos equivocamos”, dijo Santos a Sin Anestesia.

Y agregó: “Sabemos que no debí actuar de esa forma y acepto que me equivoqué. Él también me agredió, yo no saqué el arma, sí me agarré el arma, pero no la saqué. Cuando me retiré, le dije al árbitro que ellos son los que arruinan los partidos”. Santos Vicente explicó que portaba una pistola ya que se dirigía posteriormente a realizar unos mandados a su lugar de origen. “Yo andaba arma porque tenía que ir a hacer una diligencia a mi pueblo. Nunca camino arma. Tenía que ir a traer un dinero a mi lugar, era una cantidad grande y por eso andaba arma. La gente sabe que soy corredor y nunca camino armado”, reveló Velásquez. Cabe destacar que todo se dio por un gol a favor del Olimpia, pues él es papá de uno de los futbolistas del Motagua U-14. El club azul lanzó un comunicado y dejó en claro que ya había aplicado correciones sobre el tema.