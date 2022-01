$!Javier Portillo, el histórico jugador de 40 años que busca el pentacampeonato y no piensa en su retiro

“Olimpia siempre se las va a complicar, no la van a tener fácil, no es un equipo que no está acostumbrado a pelear títulos, ósea que se va ganar uno y se va andar con la copa por todos lados celebrando, no, esto es Olimpia y por eso este equipo está lleno de historia”.

“Soy el único jugador que tiene 40 años , no es fácil y es bonito salir a la calle, pero en lo personal a mí me toca descansar para poder rendir y no hemos desentonado en este gran equipo”.

Para muchos jugar al fútbol tiene una edad límite y muchos veces hasta se ve de menos a los experimentados, pero en el caso de Javier Portillo, este se ha encargado de quitar ese tabú en la sociedad hondureña.

Con sus 40 años de edad, el pequeño jugador fue fichado por Pedro Troglio, quien valoró sus condiciones y lo hizo parte de su equipo titular. La historia hoy lo respalda y esas criticas le han servido para fortalecerse.

“Me preocupo cuando no dicen qué no me voy a retirar, ya esa frase me hace falta escucharla porque en cada partido yo tengo ese compromiso, que las personas que me rodean se sientan orgullosas y se den cuenta que soy un tipo de retos”.

Javier Portillo no solo tuvo que luchar en contra de las críticas, sino que de los problemas personales que se le sumaron y que no le afectaron para disminuir su rendimiento en los encuentros de la Liga Nacional.

“El que no se levanta de los malos momento indica que no está preparado para los momentos difíciles que se nos presentan en la vida y tenemos que solucionarlos. Soy una persona fuerte y eso no depende de mí, sino que Dios lo permite, pero que se vuelvan a repetir”

LISTO PARA EL DEBUT EN EL CLAUSURA ANTE REAL SOCIEDAD