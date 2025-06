Jeaustin Campos: su malestar contra la Comisión de Disciplina y fichajes en Real España, ¿se quedan Moreno y Rotondi?

Tres semanas después de la coronación de Olimpia en el torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, Jeaustin Campos, entrenador de Real España, aterrizó en suelo catracho para iniciar esta tarde la pretemporada del conjunto aurinegro. El entrenador costarricense mencionó los objetivos que tienen para el segundo semestre de 2025 y lamentó el accionar de la Comisión de Disciplina sobre la citación días después de la final ante los leones. Jeaustin Campos adelantó que Yeison Moreno y Matías Rotondi no se mueven de Real España para el Apertura 2025, si vienen o no más fichajes y lo que destacó del cruce infartante entre Honduras vs Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista.

LA ENTREVISTA Un nuevo torneo y mucho por hacer en pretemporada: "Así es, por primera vez tenemos un poquito de espacio conociendo un poco más el entorno, tenemos la ilusión de seguir progresando, tuvimos un buen semestre, tenemos nuevos retos con la Copa Centroamericana, la espinita de la final, debemos tener un grupo más consolidado, hay que trabajar y cumplir con las expectativas de la linda afición que también está esperando". Se oxigenó en las vacaciones: "Fue un descanso activo, teníamos que coordinar la pretemporada, es importante las cuatro o cinco semanas, son vitales para el desenvolvimiento del equipo en estos dos torneos. Aunque esté en vacaciones siempre se está pensando con los detalles para que el trabajo se haga de la mejor manera". Será baja en los primeros partidos: "Sí, ya lo hablaremos, me parece fuera de lugar que ponga una citación después del campeonato, uno quiere salir de vacaciones, lo más rápido ir donde la familia. Me parece que es poco arbitrario, en el fondo es peor vamos a ver qué pasa. Eso fue cuatro días después del campeonato me parece irónico, arbitrario que pasen esas situaciones y, al final, que lo vean como negligencia mía no venir, pero es ridículo, no hablo más porque me puede sancionar, ellos son los que mandan".