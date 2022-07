Jerry Bengtson revela las ofertas que rechazó por quedarse en Olimpia y así se expresa sobre Diego Vázquez: “La selección irá mejorando”

¿Se quedó con una espinita por lo que pasó el torneo anterior?

“Sí, no fue mi mejor torneo, jugué muy poco y anotó muy pocos goles, pero ahora es nuevo campeonato, venimos de buenos fogueos, de tener buenos partidos en Estados Unidos y ahora tenemos que prepararnos bien para el inicio del nuevo torneo”.

¿Cómo toma el regreso de Pedro Troglio?

“Muy bien, el grupo está contra mentalidad, sabemos lo que queremos, entonces nos hemos preparado bien y primero Dios se pueda sumar de a tres”.

El Vida siempre es complicado...

“Sí, y más en su casa. Así que vamos a trabajar para ganar este partido”.

¿Cómo ve la competencia en la delantera con Benguché y Arboleda?

“Eso es bueno porque le aporta al equipo, hay muchos jugadores de calidad que le pueden dar cosas excelentes al equipo”.

¿Cuántos goles piensa anotar?

“Yo nunca digo cuántos goles voy a marcar, mi idea es ayudar el equipo partido a partido, si uno puede anotar y se sumen los tres puntos es muy importante”.

¿Cómo ha visto a los nuevos refuerzos?

“Bien, ellos vienen a aportar, se han adaptado muy bien al grupo. Es importante que se sientan bien, acá en Olimpia se busca que se adapten rápido y lo han hecho de la mejor manera y esperamos que todo le salga bien”.

El tema selección nacional, ¿está cerrado?

“No, yo estuve en las últimas convocatorias. En el último partido yo le pedí permiso al profe Diego (Vázquez) porque un hermano tuvo que viajar de Colón a Tegucigalpa para hacerse unos exámenes, él salió con una leucemia y tuve que venirme para verlo y ayudarle con eso. Gracias a Dios se lo pudieron controlar y está bien”.

¿Tiene que trabajar extra para volver a la selección?

“Claro, hay que trabajar. Lo importante es que ya se ganó para que la selección recupere y vuelva a estar arriba”.

¿Cómo ve el trabajo de Diego Vázquez?

“La verdad muy bien, a mí me gusta su forma de entrenar, muy bien organizado y el grupo se siente bien y por eso los resultados han salido de la mejor manera. La selección va a ir mejorando partido a partido”.

¿Se va retirar Jerry Bengtson en Olimpia?

“Me siento bien aquí, me han tratado de forma excelente porque ya llevo varios años. Si me dan la oportunidad de retirarme acá lo hago”.

¿Ya no piensa volver al extranjero?

“Me han salido varias ofertas, el torneo pasado, hace un año, siempre llegan propuestas, pero me siento feliz acá, tengo la familia cerca y todo, pero si me sale una oferta de Asia me iría. Si es de Sudamérica o Estados Unidos mejor me quedo en Olimpia”.

¿De dónde han venido esas ofertas?

“De Sudamérica, de Bolivia, Perú y otras más, pero siempre me he sentido bien aquí y he decidido quedarme aquí”.