Rougier se sincera: su salida del Motagua, el club que lo rechazó y es categórico: "es imposible que pueda dirigir a Olimpia"

¿Qué representa para usted volver a su país después de una carrera por Honduras?

Contento de este nuevo desafío de de volver a a Argentina. En esta circunstancia en un lindo equipo, es un equipo que tiene muchas ganas, que le pone mucho corazón a todo y en una ciudad muy linda que tiene muchas cosas interesantes y también en una categoría muy competitiva, así que contento de este nuevo desafío.

¿Corazón roto tras salir de Honduras y volver a Argentina?

Sí, en realidad más que roto no, no, yo me voy con el corazón muy contento y muy agradecido porque fui muy feliz todo el tiempo en Honduras, la verdad que contento, seguramente volveré. No sé si pronto, tal vez dentro de poco, tal vez dentro de mucho, pero voy a volver. No tengo duda de eso porque es como mi casa Honduras, la verdad que estoy muy muy demasiado agradecido por así decírtelo porque es un país que que me dio todo, que me dio muchísimas cosas, no solamente en el ámbito profesional y deportivo, sino en todo porque crecí muchísimo en todos los aspectos y eso la verdad que no no tiene precio.

¿Qué pasó con Motagua? ¿Por qué no lo renovaron?

Estuvimos charlando, no llegamos a estar de acuerdo nada más en la renovación, en los diferentes aspectos, pero no, nada grave, nada mal, al contrario, nos fuimos bien, muy agradecido de las dos partes, por todo lo que lo que vivimos juntos y también que capaz era un momento de cambio para los dos, para mí y para el club. Obvio que uno siempre sueña retirarse en el club que ama, pero pero bueno, tal vez se dé, tal vez se dé más adelante.