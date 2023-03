Jonathan Rougier se muestra respetuoso por la eliminación de Olimpia ante Atlas: “No está bien estar mirando el mal ajeno”

“Intentamos no fijarnos en los demás, buscamos hacernos fuerte de lo nuestro, no está bien estar mirando el mal ajeno y sacar conclusiones de ello”.

El meta se enfocó a resaltar las cosas positivas del equipo y del estudio que le han hecho al rival tras la igualdad 0-0 en la ida en San Pedro Sula.

“Nuestra postura es hacer un fútbol parejo, no buscar muchas variantes, sino en fortalecer nuestras virtudes desde la llegada del entrenador Ninrod Medina. Sabemos a qué rival nos enfrentamos y hemos trabajado y observado sus debilidades y fortalezas”.

Y añade: “la llave está abierta, ellos mostraron ser un equipo fuerte y nosotros en grupo somos sólidos”.

En lo que respecta a la altura y las consecuencias en contra del equipo azul. “La altura todavía no la hemos sentido. Seguro que eso nos va a afectar, no podemos esconder eso decir que no, hay más de mil metros de diferencia comparado a Tegucigalpa, esperamos disminuirla de la mejor manera y que eso no se note y que esta pequeña piedrita no nos afecte”.

Rougier se muestra con mucho conocimiento del Pachuca, pero cree que su equipo tiene la táctica establecida para poder controlar ese poderío.

“Pachuca tiene un juego muy rápido y veloz por las puntas, desdobla muy bien y pone mucha gente en ataque; nosotros podemos manejar bien el bloque y somos fuerte en lo grupal, trataremos de aprovechar las falencias cuando ellos van en ataque”.