Jorge Álvarez habla de la posibilidad de irse al extranjero y del récord de puntos que podría conseguir Olimpia ante Marathón

Olimpia buscará mantener su invicto y conseguir el récord de puntos el domingo en el clásico ante Marathón por la fecha 17 del torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional.

Jorge Álvarez, volante de los albos, habló en conferencia de prensa sobre este duro partido ante Marathón, pero también tocó el tema de su futuro y el gran momento que vive.

Ver: La tabla de posiciones de la Liga Nacional

El jugador del Olimpia respondió a la interrogante sobre si le han llegado ofertas para salir al extranjero.

“Hasta ahora no han hablado del tema de ofertas, se han escuchado rumores de equipos de la MLS, pero no estoy al tanto de eso, no tengo información, pero por los momentos estoy enfocado en Olimpia y la Selección de Honduras, vamos a seguir mejorando y esforzándonos para que en algún momento pueda llegar una oportunidad”, contó Álvarez.