Jonathan Rougier se pronuncia sobre su no convocatoria a la Selección de Honduras: “Creo que me ilusioné de más”

”Ellos no tuvieron tantas, en el gol creo que me confié un poco, el equipo lo manejó bien, supo entender los momentos del partido cuando nos tocó defender, ellos juegan bien, se mueven bien, pero también entendimos que cuando vienen dejan espacios y creo que si hubiésemos sido un poquitos más finos la diferencia hubiera sido más abultada, creo que hicimos un gran partido”, explicó el guardameta argentino.

Jonathan Rougier no escondió su tristeza tras no ser tomado en cuenta por Reinaldo Rueda para los compromisos ante México por el boleto a la Copa América 2024.

Ver: Honduras vs México: Fenafuth anuncia cambio de hora para el juego de ida en el Estadio Nacional de Tegucigalpa

“Es un honor, se me rompió el corazón no te voy a mentir, tuve un día medio triste, creo que me ilusioné de más, pero no depende de mí, yo debo hacer mi trabajo y lo demás son decisiones que se tienen que tomar y para esto hay que tener esos cargos”, comentó el portero de Motagua.

Reinaldo Rueda convocó a Enrique Facussé, guardameta suplente de las águilas y también a Marlon Licona.