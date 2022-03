El Juan Vieyra más íntimo: su vida en Argentina, la música y equipos que le gustan, hobbies y lo que hace fuera del fútbol

Juan Ignacio Vieyra es un tipo tranquilo. Como todo argentino, el mate es lo suyo, vive su vida tranquila a placer y su única religión es el fútbol. La llegada del volante al Marathón ha causado sensación, revelando las razones de su arribo a Honduras en la primera parte de esta entrevista con DIEZ, por lo que en esta segunda presentación podrás disfrutar del Vieyra más íntimo. ¿Qué suele hacer en casa? ¿tiene pareja? ¿cuál es fue su sueño desde pequeño? ¿cómo solía ser su vida en Argentina? Enteráte de esto y más en esta amena charla del futbolista de 29 años, amante de la música del “Indio” Solari y un personaje sin cábalas.

LA ENTREVISTA Eres de Arrecife, Buenos Aires. ¿Es así? Sí, pero fíjate que me fui chico (2 años) para Rosario, allá hice toda mi vida. ¿Tú tienes descendencia futbolera? No. Nadie jugó a la pelota en la familia. Soy el que dijo voy a jugar fútbol. Fui el iluminado. ¿Cómo fue tu infancia en Rosario? Fue tranquilo, andaba con la pelota de arriba para abajo, mi mamá me sacaba cagando a palos para afuera porque rompía las cosas adentro de la casa. Era muy travieso y el estudio me costaba mucho, no se me hacía fácil retener cosas en la cabeza.

¿Cuántos vivían en casa? Éramos una familia chica; estaba mi padre (Raúl), mi madre (María), mi hermano (Jonathan) y yo. ¿Cómo es la relación con ellos? Con mi mamá todo el día. A veces se olvida del cambio de horario, allá son tres horas más, pero 10 puntos para ella, mira los partidos y todo. Ya con mi papá es diferente, a él lo dejé de ver ya hace mucho y me críe con mi mamá sola. Héctor Vargas a otro desafío ante Motagua, pero esta vez en el banquillo de Real España ¿Tu madre es tu apoyo? La vieja conmigo siempre va para adelante, la admiro un montón. En casa nunca sobró nada, siempre vivimos con lo justo y ella hizo magia, nunca me faltó nada, me llevaba a entrenar aunque lloviera, cayeran piedras, siempre iba conmigo. Mi madre tenía la certeza de que iba llegar. ¿Siempre quisiste dedicarte al fútbol? Siempre fue jugar, primero llegar y después afianzarme, no dejar de jugar en primera. Por suerte pude disfrutar de eso.

¿Qué crees que hubiera sido de ti si no te hubieras dedicado al fútbol? De repente músico porque me gusta la música, me inclinaba por ahí. Pero bueno, por suerte jugué a la pelota. ¿Recuerdas tu debut? Apenas eras muy pequeño? No se me va olvidar nunca porque de mi categoría éramos 40 y solo llegamos dos a jugar a primera, es un orgullo bárbaro, no es fácil llegar y más mantenerse. - El Vieyra más íntimo - ¿En las relaciones cómo eres? ¿Eres de muchos noviazgos o pocos? No, para nada. De hecho te cuento, tengo mi señora, ya tenemos más de 10 años juntos, ella está en Argentina, pero va venir cuando tenga unos días libres en las vacaciones. Solo he tenido una. ¿Estas casado? No, todavía casados no, pero ya son 10 años, entonces ya está. ¿Tienes hijos Vieyra? No, aún no. Tengo un perro, pero lo de un hijo si son los planes, capaz a futuro. ¿Eres religioso? No soy religioso. ¿Qué hace normalmente Juan Vieyra en un día fuera del fútbol? Cuando terminamos de entrenar lo común es ir al gimnasio con Lucas Campana, me hice muy buen compañero con él, después descansar aquí en casa, tomar mate y ver todo el día fútbol. No queda de otra (Risas).

¿Eres más de estar en la casa o te gusta salir? Soy más de estar acá. Me gusta estar tranquilo, aparte no conozco nada de la ciudad, no he podido saber nada. ¿A qué lugares te gusta ir cuando estás de libre? Voy a los centros comerciales, de hecho me queda aquí cerca, me voy caminando. Estoy pendiente de ir al cine, cuando tenga tiempo iré. ¿Cuando estás en casa cómo te distraes? Me gusta ver fútbol todo el día o tal vez una película, pero la verdad que es todo fútbol. Salomón Nazar anuncia que “no cree” continuar en Victoria el próximo torneo ¿Te gustan las series? Muy poco, la que estaba viendo Braeking Bad, una cosa medio rara, pero como te digo, lo mío es el mejor deporte del mundo. ¿Cuál es la red social que más utiliza Juan Vieyra? Pues no te sabría decir porque me levanto en la mañana y empiezo a ver Twitter para saber lo que pasa en el mundo como el diario. Instagram me gusta también. ¿Qué música sueles escuchar? Me gusta mucho la música, el rock argentino, me representa; además, me gusta el Reggae y la cumbia un poco aunque no soy muy cumbiero.

¿Algún cantante que admires? El “Indio” Solari, Callejeros, la Renga, son todos grupos nacionales que marcan algo en la sociedad argentina y por eso me quedo con ellos. Tiene letras muy buenas. ¿Cuáles son tus botines favoritos? Me gustan los Nike Mercurial, los Adidas, los que me calcen bien y me sienta cómodo. ¿Eres un futbolista de cábalas? No tengo cábalas. Yo sé que a nosotros los argentinos se nos ha calificado como “cabaleros”, pero yo la verdad no. No creo en nada de eso. ¿Te gusta algún otro deporte? Me gusta el basquetbol, la NBA me gusta verla. Hay jugadores como LeBron (James), (Stephen) Curry, ahora salió Shai (Alexander), es una bestia el pibe. ¿Lo practicas? No lo práctico, soy más de verlo, creo que soy muy pequeño para jugarlo. Normalmente a los futbolistas les gusta mucho las consolas de videojuegos. ¿Ese es tu caso también? ‘Nah’ soy malísimo, te lo digo, me gusta un poco lo de la guerra. Está FIFA en el Play, pero no se me da, soy muy malo.

¿Qué te pareció el partido del Real Madrid y el PSG? Es Increíble cómo quedó afuera el equipo de Messi, pero bueno esto es fútbol y es así. ¿A quién apoyabas? Yo iba por Messi, siempre con el ‘Leo’, hay un par de compatriotas, pero no se les dio. ¿Cuál es tu equipo favorito para llevarse esta Champions? Me gusta el (Manchester) City es muy bueno, pero vos sabes, el Real Madrid es el Real Madrid. ¿Cuál es tu futbolista favorito? Era Barcelona, cuando se fue Leo lo deje de seguir un poco, pero empecé a seguir más a Messi porque nosotros somos argentinos y somos así. Le tenía fe al PSG, pero ya está, se terminó la esperanza.