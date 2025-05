Olimpia se encuentra a un paso de la gran final y Julián Martínez ha dejado claro que el equipo mantiene el enfoque y el compromiso necesario para lograr el objetivo. Tras el triunfo 2-0 en la ida contra Victoria , el defensor destacó la preparación y la mentalidad con la que afrontarán el partido de vuelta, dejando en claro que no subestiman a su rival.

Pensando en el marcador global que les favorece a ustedes, ¿Cómo afrontan este partido de vuelta?

Buenos días, el grupo está muy feliz, nos sentimos muy contentos. Creo que es otra oportunidad para ir mejorando cada día. Vamos con todo, creo que cuando enfrentamos a un equipo nos preparamos de la mejor manera en el club y ojalá que eso nos dé el pase a la final.

Después del 2-0 en el partido de ida, ¿sientes que el equipo se relajó o que ya sentía la clasificación asegurada?

La verdad es que todos los equipos se preparan. En el segundo tiempo, Victoria supo salir a jugar mejor. En nosotros no hubo relajamiento, seguimos buscando ocasiones de gol y, gracias a Dios, pudimos ganar 2-0 y llevar una leve ventaja.

Olimpia ha mostrado un gran juego en los últimos partidos, ¿crees que es la mejor versión del equipo en este torneo?

Sí, aunque siempre en los torneos hemos tenido algunos baches, especialmente en estos meses que nos complican. Sin embargo, hemos mejorado cada día y esperamos que eso nos ayude a llegar a la final y ganarla.

¿Cómo ves el próximo partido considerando la evolución de Olimpia? ¿Esperamos un dominio claro o será un duelo apretado?

Victoria es un equipo muy fuerte, han mejorado mucho y será un partido difícil. No podemos confiarnos, debemos seguir trabajando con la mejor actitud, respetando al rival porque ellos también se preparan. Ojalá hagamos un buen partido y lleguemos a la final.

En este torneo te has sentido más seguro con el acompañamiento de Emanuel Hernández. ¿Cómo ves la oportunidad que le están dando a los jóvenes?

Me siento muy feliz porque se les ha dado más oportunidades a los jóvenes, incluyéndome. Hemos estado haciendo un buen trabajo en el club, y los compañeros con más experiencia nos ayudan cada día. Me siento cómodo jugando con cualquiera, sabiendo que representamos el mismo escudo y luchamos por lo mismo.