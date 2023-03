“Palomo” Rodríguez confiesa por qué Real España salió con equipo alterno ante Vancouver y manda contundente mensaje: “Vamos por buen camino”

“Ramiro Rocca y Juan Vieyra estaban bien más allá del cansancio del partido anterior, pero ellos llegaron bien, se entró con otro equipo titular buscando otra cosas como ser un equipo más directo y tener velocidad, no tener tanto volumen de juego, volvía Mayron que no lo pudimos tener en el primer equipo, estratégicamente era visualizar lo que se venía, buscar otra cosa con el 11 inicial, no pudimos tener la contundencia, sabemos todo lo que significa Ramiro cuando se le abastece y, bueno, por eso entró en el segundo tiempo. Y Juan Vieyra, viendo que no era el partido para él, quería darle la oportunidad a Roberto Osorto, tuvimos la suerte de ganar el partido y hay formas”, inició respondiendo sobre el 11 titular que mandó al campo de juego.

Finalmente, Rodríguez reveló lo que le pidió a los futbolistas previo al choque ante el Vancouver, del cual se sintió satisfecho tras el pitazo final.

“Lo único que les pedí hoy es que jugarán todo, que no se guardaran nada, que no había tiempo para bajar la cabeza y resignarse, hoy en lo personal me siento orgulloso del partido que hicimos, me sentí orgulloso de como encararon el partido. Yo veo un montón de cosas buenas dentro del club con los recursos que tenemos. Nosotros nos sentimos con fuerza, vamos por buen camino, los resultados no son lo que queremos”, sentenció.