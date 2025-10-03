Juticalpa vs Marathón: ¡Messiniti anotó triplete y el "Monstruo Verde" se pone a un punto del puntero Olimpia!

JUTICALPA: 1- Denovan Torres; 12- Teófilo Casildo, 24- Nicolás Gómez, 28- Axel Gómez, 3- Yair Medrano, 4- Kelvin Matute; 25- David Mendoza, 6- Júnior García, 14- Cristian Altamirano; 9- Josué Villafranca y 11- Luis Hurtado.MARATHON: 23- César Samudio; 27- Iván Anderson, 2- Henry Figueroa, 6- Luis Arriaga, 54- Jaylor Fernández; 20- Jonathan Bueso, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 30- Cristian Sacaza; 11- Nicolás Messiniti. BANCA: Rubilio Castillo, Kenny Bodden, Tomás Sorto, Odin Ramos, César Sevilla, Samuel Elvir.