Kevin López se destapa: revela por qué eligió a Olimpia, mensaje para los aficionados de Motagua que lo ofenden y así espera los clásicos

Kevin López se alista para escribir una nueva página en su carrera deportiva, en la víspera navideña, el seleccionado nacional y exmiembro del Comunicaciones de Guatemala, fue anunciado como futbolista del Club Deportivo Olimpia, noticia que ha caído como balde de agua fría a los aficionados motaguenses, quienes esperaban su retorno al nido de las águilas, el campeón nacional contara con los servicios de “Choloma” durante los próximos dos años.

Kevin López: “De niño le iba al Olimpia y quería jugar a estadio lleno”

“Lo primero que he podido ver es mucha polémica, recibí muchos mensajes, algunos buenos y otros no tanto, pero si entiendo que tengo una trayectoria dentro de Motagua y hay aficionados, que jamás van a aceptar eso, pese a ello, uno como jugador siempre está abierto a recibir oportunidades laborales y debe tomar decisiones. Decidí fichar con Olimpia por los retos, hace mucho tiempo estebábamos en pláticas, siempre estuvieron pendientes de mí y eso facilitó todo”, exclamó Kevin.

Si bien es cierto, Kevin ha recibido con tristeza la reacción de un sector de la afición de Motagua, también afirmó, que tenía muy claro, que algo así podría suceder, la carrera de futbolista le ha preparado para recibir elogios e insultos. López reconoce que durante su paso por el club fue de los más criticados, inclusive, muchos aficionados dieron gracias a Dios por su salida. ¿Cómo ha tomado la molestia de estos mismos aficionados al verle tomar otro rumbo?

“Hubo un torneo que me lo pasé muy mal, en redes sociales hacían hasta campañas pidiendo mi salida, me abucheaban en el estadio, me insultaban constantemente, ofendían a mi familia y aún tengo mensajes de aficionados felices de que me fui. Me hicieron acostumbrarme a ese trato; aunque nunca lo entendí, vale la pena resaltar que hay un sector, que siempre me apoyó, personas que me trataron con respeto y con quienes estoy muy agradecido”.