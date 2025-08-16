Liga Nacional

Lavallén reacciona al popular mito de los clubes sampedranos cuando cruzan el Lago de Yojoa van perdiendo 2-0: "desde el jueves pensamos en Motagua"

El técnico de Marathón analiza lo que será el clásico de este domingo 17 de agosto.

2025-08-16

Pablo Lavallén, técnico de Marathón, tuvo una semana extensa para preparar el encuentro de este domingo contra Motagua por la jornada 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Este encuentro se realizará desde las 7:30 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa y que tendrá como árbitro principal a Jefferson Escobar.

Orinson Amaya confirma por qué salió Chino López, habla de Motagua y de Rubilio: "No vamos a hipotecar el club por un jugador"

El Monstruo Verde viene de ganar por 1-0 a Génesis PN: "fue una semana para recuperar plantel, dar descanso, rectificamos el concepto del juego de más balón por los extremos y desde el jueves afinamos lo que es Motagua, haciendo la estrategia", afirmó Lavallén en la conferencia de prensa previo al viaje a Tegucigalpa.

Lastimosamente para Marathón tendrán la baja del delantero argentino Nicolás Messiniti, quien fue expulsado en el anterior encuentro y debe cumplir el respectivo partido de suspensión.

Ante la consulta de quién será su sustituto, Lavallén respondió: "eso lo van a ver este domingo, Nicolás se ha transformado en un jugador importante, esperemos quien cumpla tenga buen rendimiento y que puedan convertir, los volantes también".

Lo que tiene claro es que su forma de juego no tendrá un cambio drástico en el este clásico frente a Motagua: "el estilo no cambio, uno tiene variantes a la hora de un posicionamiento".

En el flolklore hondureño se ha creado una frase que cuando los clubes sampedranos pasan por el Lago de Yojoa llevan un 2-0 al medirse contra los rivales capitalinos, esto lo hace a un lado Pablo Lavallén.

"Nosotros sabemos que desde aquí cuando se viaja a la capital hay esa percepción que uno es menos. A nosotros nos tocó trabajar en la capital y ahora estamos acá, iremos a ganar el partido con nuestras armas y estrategias, tenemos un rival muy importante y sabemos que se puede ganar".

Marathón se presenta con 9 puntos de 12 posibles al coloso capitalino donde Motagua la ha pasado en el campeonato local, ha perdido sus tres duelos y no ha sumado hasta los momentos.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Torneo Apertura
|
Pablo Lavallén
|
Marathón
|
Motagua
|