Lavallén reacciona al popular mito de los clubes sampedranos cuando cruzan el Lago de Yojoa van perdiendo 2-0: "desde el jueves pensamos en Motagua"

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/pablo-lavallen-fichaje-marathon-ilusiona-olimpia-revancha-liga-nacional-honduras-AD26256116" target="_blank">Pablo Lavallén</a></b>, técnico de Marathón, tuvo una semana extensa para preparar el encuentro de este domingo contra Motagua por la jornada 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.Este encuentro se realizará desde las 7:30 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa y que tendrá como árbitro principal a Jefferson Escobar.