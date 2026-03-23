Eddie Hernández aclara que no le interesa volver a la Selección y deja un recado: "Mi ciclo y el de varios ya días se terminó"

"Esto es fútbol. Gracias a Dios por el torneo que estamos realizando en lo personal y en lo colectivo. En Honduras estamos acostumbrados que después de los 30 años nos retiran y ya no creen en lo que uno pueda hacer, pero los números me avalan y estamos tranquilos", explicó <b>Hernández</b>."Me siento contento, sabíamos que Real España juega muy bien y tiene buenos asistidores. Sabía que al venir acá tenía la posibilidad de anotar varios goles, esto es parte de ellos también. En los 11 goles que llevo, ellos son los que me asisten", añadió.