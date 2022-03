$!¿Le hablaron de Motagua? Amado Guevara se refiere al regreso de Keosseián, las ausencias en la “H” y Maynor Figueroa

En su segmento “La mirada del Lobo” de DIEZ TV, Amado Guevara se refirió a las palabras de Javier Atala, quien explicó por qué no lo consideraron para dirigir Motagua. Además, se refirió al regreso de Manuel Keosseián.

El Lobo comenzó refiriéndose a la salida de Martín “Tato” García del banquillo del Marathón y lamentó la poca tolerancia que los clubes de Honduras tienen con los entrenadores. “A mitad de torneo cuatro equipos han cambiado entrenador. No me sorprende, es algo que lo hacen muy fácil los equipos. No tienen esa paciencia, esa toma de decisiones de saber que no es un resultado. Si se contrata un entrenador es por torneos, no por partidos y se está dando normal decir; empecemos y si no hay resultados, se saca. El profe (Tato” García) venía trabajando bien, algunos dirán; estuvo dos torneos, pero eso no es tiempo suficiente si se habla de procesos y de traer entrenadores extranjeros, pero se ha vuelto normal y ya es algo característico de nuestra liga”. Por otra parte, le sorprendió el regreso del técnico uruguayo Manuel Keosseián al fútbol catracho.

“En lo personal me sorprende. Buscando un poquito de información, tenía tres años de no dirigir, pero es alguien de la casa, que conoce la idiosincrasia del fútbol hondureño y sobre todo a Marathón. Muchos años y títulos ganados, es alguien que fácilmente se adapta. Creo que como el “Tato” García, al profe Keosseián los resultados van a respaldar su trabajo y al final vamos a ver si logró revertir todo esto y conseguir un campeonato más”. Le responde a Javier Atala El dirigente de Motagua, Javier Atala, anunció este martes que se encuentran buscando un entrenador de alto perfil y que no consideraron a Amado Guevara porque se encontraba en Estados Unidos solventando un tema de residencia. “De que anden buscando de alto perfil, ellos sabrán, son los dueños y los que toman esas decisiones. Toca esperar lo que decidan.Yo tengo la esperanza que César (Obando) puede hacer un buen trabajo y seguir muchos años y que no tengan que andar otro entrenador”. Y agregó: “¿Con lo mío? Fui claro en ese tema, ellos manejan el de ellos y se respeta. Está claro, más que definido. Ya es un tema cerrado por los momentos”. A inicios del mes, Amado confesó a DIEZ que nunca tuvo un acercamiento con la dirigencia del Ciclón, ni llamadas ni un mensajes para plantearle la opción. El respaldo al “Nene” Obando:

“Lo de César me agrada mucho que le den ese respaldo y confianza, que es lo que se necesita. No llega con una varita mágica para que en uno, dos o tres se cambie todo. Esto le va a generar esa confianza que puede lograr mejores cosas para el equipo y para él”. Ausencias de Elis, Choco y Deiby para el cierre del octagonal:

”A mí me agrada ver caras nuevas en esa convocatoria. Ahora, en lo personal me preocupa independientemente de la posición, hay muchas cosas en juego todavía, prestigio y respeto a la camisa. Se vienen futuras presentaciones tanto amistosas como oficiales para la Selección y hay que tener respeto. Se vienen tres partidos difíciles con rivales que se juegan mucho, Panamá ya sabemos que pelea la clasificación, México igual va a venir a buscar puntos y se cierre en Jamaica donde no se ha ganado. Hay que volarle ojo y ser respetuoso. Yo en lo personal llamaría a todos los mejores hombre para tratar de terminar dignamente. El profe Hernán no sabe lo que es ganar con la Selección Nacional, hasta él necesita eso. Soy respetuoso, pero hay que tener cuidado porque todo juego de la Selección es prestigio. Entiendo esas negociaciones que existen con los clubes, pero es fecha FIFA, la mayoría de jugadores se van a las selecciones y quedan pocos en el club. El ritmo de juego sirve, Elis viene de una lesión y ese ritmo le sirve. Yo no comparto que no vengan, pero se respeta”. Inicio de un nuevo ciclo pensando en el 2026:

Primero hay que cerrar un ciclo para comenzar otro. Este no se ha cerrado, independientemente que estemos eliminados y en último, hay que cerrarlo y bien. Esto servirá hasta para partidos amistosos, nadie va a querer jugar con nosotros porque van a ver que terminamos con tres puntos. Le van a dar prioridad a El Salvador o Guatemala y vamos a necesitar de eso, sobre todo si se está pensando en futuro en una nueva generación que va a necesitar ese roce internacional que dan los partidos. A Honduras la pueden buscar para sparring y hay que volarle ojo a eso. Hay que cerrar de la mejor manera. Honduras se juega mucho independientemente que esté eliminado”.