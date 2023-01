Liga de Honduras, un fútbol cavernícola donde los dirigentes están ahí para defender los intereses de pocos

El torneo Clausura de liga que hoy iniciará es más de lo mismo: aburrimiento, fútbol de pobre nivel que se quedó estancado en la caverna. Todo evoluciona, todo se reinventa, pero nuestra liga se quedó en el pasado, ya no seduce, no da ganas de verla ni por TV.

No está cerca de que cambie nada porque la institución tiene un presidente que no es hombre de fútbol y el resto de directiva está ahí para defender intereses de los poco visionarios presidentes de los clubes, que no han hecho nada por convertir el fútbol en un negocio que genere ganancias y motivos que provoquen buenos espectáculos y la asistencia masiva de los aficionados a los estadios.

Lo más seguro es que veremos de nuevo partidos mal jugados técnicamente, con exceso de violencia en la cancha y las gradas, los mismos escenarios asquerosos, con pésimas canchas, jugadores extranjeros “paquetes” en su mayoría y los clubes con los mismos problemas de insolvencia económica que no les permite pagar salarios puntualmente. Es como una película repetida, el mismo campeón

Olimpia, los mismos candidatos al descenso (Real Sociedad y Honduras Progreso) y los mismos problemas de cambios de calendario y retraso en la hora del inicio de los juegos.