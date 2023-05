Ni patrocinador, menos reglamento y poco interés: se tambalea el inicio de Liga Femenina de Honduras a dos meses del supuesto arranque

A dos meses del pensado arranque, la Liga Femenina , a pesar de sus esfuerzos, todavía no cuentan con el Patrocinador Oficial, como lo es Betcris en la Liga Masculina .

Del otro lado, resalta la lamentable situación que algunos clubes de la Liga Nacional han manifestado no querer participar con su equipo femenil, principalmente, por el tema económico, pues no está de más mencionar que muchos clubes no cuentan con estabilidad financiera siquiera para solventar sus plantillas principales.

De igual manera, hasta la última semana de mayo, ningún equipo se ha mostrado renuente al inicio de la Liga Femenina.

También tenemos el inconveniente con la reglamentación del cotejo, pues solamente está avanzada en un 85%, y es necesario que se termine en un 100% para primero enviarla a los clubes, y después a la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) para que sea aprobada.