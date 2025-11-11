Liga Nacional de Honduras llega a su etapa culminante con un nuevo formato que tienes que entenderlo: así se jugará

Los equipos que ganen cada uno de los triangulares se enfrentan en la gran final del torneo, que se juega en partidos de ida y vuelta para determinar al campeón del certamen, que por ahora tiene fecha tentativa de culminación el 3 de enero del 2026.El nuevo formato de la<b> Liga Nacional de Honduras </b>para el Apertura 2025 combina fases regulares con etapas decisivas de grupos y eliminatorias, haciendo que cada partido tenga peso y que la emoción se mantenga hasta el final del campeonato. Esta reformulación ha buscado consolidar a la liga como una de las más competitivas de la región.