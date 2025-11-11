Liga Nacional de Honduras llega a su etapa culminante con un nuevo formato que tienes que entenderlo: así se jugará

La Liga Nacional de Honduras ya va en su etapa final del torneo Apertura 2025, donde Olimpia y Marathón tienen un palmo a palmo en la lucha por el liderato y que por ahora se ponen como favoritos al título bajo un formato renovado que se estrenó en este campeonato, buscando mayor competitividad y emoción en cada jornada.

Este cambio estructural, criticado recientemente por Eduardo Espinel, técnico uruguayo del Olimpia, es una apuesta para dinamizar la competición y mantener vivo el interés de los aficionados a lo largo de toda la temporada. Fue una idea del SEO colombiano Benjamín Romero, quien a los meses de asumir, renunció a su cargo.

En esta nueva modalidad, la fase regular ha contado con 11 equipos que disputarán un total de 22 jornadas, enfrentándose en partidos de ida y vuelta, para después disputarse la fase de triangulares, misma que será mediante sorteo transmitido por TV y radio.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE HONDURAS

Esa instancia se jugará con los seis mejores equipos del campeonato, los dos primeros lugares serán cabezas de serie de las triangulares la cual estará dividida en dos grupos de tres clubes. Cada grupo jugará encuentros de ida y vuelta, simplificando el camino hacia la definición del campeón.