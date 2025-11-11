Liga Nacional

Liga Nacional de Honduras llega a su etapa culminante con un nuevo formato que tienes que entenderlo: así se jugará

La primera división de Honduras está con nuevo formato y se estrenará en este torneo Apertura 2025.

  • Liga Nacional de Honduras llega a su etapa culminante con un nuevo formato que tienes que entenderlo: así se jugará
2025-11-11

La Liga Nacional de Honduras ya va en su etapa final del torneo Apertura 2025, donde Olimpia y Marathón tienen un palmo a palmo en la lucha por el liderato y que por ahora se ponen como favoritos al título bajo un formato renovado que se estrenó en este campeonato, buscando mayor competitividad y emoción en cada jornada.

Este cambio estructural, criticado recientemente por Eduardo Espinel, técnico uruguayo del Olimpia, es una apuesta para dinamizar la competición y mantener vivo el interés de los aficionados a lo largo de toda la temporada. Fue una idea del SEO colombiano Benjamín Romero, quien a los meses de asumir, renunció a su cargo.

En esta nueva modalidad, la fase regular ha contado con 11 equipos que disputarán un total de 22 jornadas, enfrentándose en partidos de ida y vuelta, para después disputarse la fase de triangulares, misma que será mediante sorteo transmitido por TV y radio.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE HONDURAS

Esa instancia se jugará con los seis mejores equipos del campeonato, los dos primeros lugares serán cabezas de serie de las triangulares la cual estará dividida en dos grupos de tres clubes. Cada grupo jugará encuentros de ida y vuelta, simplificando el camino hacia la definición del campeón.

"Son excusas, Espinel se quiere ir": Exjugadores del Olimpia reaccionan tras renuncia del técnico

Los equipos que ganen cada uno de los triangulares se enfrentan en la gran final del torneo, que se juega en partidos de ida y vuelta para determinar al campeón del certamen, que por ahora tiene fecha tentativa de culminación el 3 de enero del 2026.

El nuevo formato de la Liga Nacional de Honduras para el Apertura 2025 combina fases regulares con etapas decisivas de grupos y eliminatorias, haciendo que cada partido tenga peso y que la emoción se mantenga hasta el final del campeonato. Esta reformulación ha buscado consolidar a la liga como una de las más competitivas de la región.

El campeonato nacional hondureño fue el único que cambió de formato para esta nueva temporada.

El campeonato nacional hondureño fue el único que cambió de formato para esta nueva temporada.

EL TORNEO DE LIGA NACIONAL EN FASES:

Fase regular: 10 equipos juegan una serie de todos contra todos.

Clasificación: Los seis mejores equipos avanzan a la fase de liguilla.

Sorteo: El primer y segundo lugar conocerán sus rivales en las dos triu​​​​​​angulares mediante un sorteo que tendrá que ser transmitido por TV y Radio.

Triangulares:
-Los equipos se dividen en dos grupos de tres.
-El primer y segundo lugar de la fase regular encabezan cada grupo.
-Los equipos del tercer al sexto lugar son sorteados para completar los grupos.

Final: Los ganadores de cada triangular se enfrentan en la gran final para determinar el campeón.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional Honduras
|
Olimpia
|
Marathón
|
Motagua
|
Platense
|
Real España
|