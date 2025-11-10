"Son excusas, Espinel se quiere ir": Exjugadores del Olimpia reaccionan tras renuncia del técnico

Olimpia nunca había recibido seis goles en un partido oficial, ni local ni internacional. Un duro golpe en la historia de la institución deportiva más antigua de Honduras.

Las reacciones siguen y en esta ocasión DIEZ charló con exjugadores de los blancos sobre lo que dejó la debacle presentación en el encuentro frente a los Caninos.



LAS PALABRAS DE EDUARDO "BALÍN" BENNETT

El resultado abultado de 6-2: "Ese resultado sorprende, pero es posible. Hay que darle mérito al Génesis, se paró bien y supo aprovechar las oportunidad. Fue un mal parado táctico del Olimpia y por eso el resultado. No es normal, pero si un rival tiene esa precisión y se te viene la noche encima".



La renuncia de Eduardo Espinel: "No me imaginé la renuncia de Espinel, de ejemplo... Fuimos a jugar una vez a Tocoa y el técnico era Chelato Uclés, de repente y empatamos 1-1 con un equipo de segunda. El profe se enojó y puso su renuncia. Hay situaciones así, presentan la renuncia y tampoco es descabellado por lo que vio en el campo de juego, si miras que el jugador no está comprometido con lo que quieres. Hay que ver si le aceptan la renuncia, eso es clave, buscar un técnico a la carrera no es nada agradable".



Los motivos de la renuncia: "Es válido. Por ahí no tiene un plantel ¡WOW!, pero son jugadores que se están ganando un puesto, que no estén para el nivel del Olimpia ese es otro bisturí".



Candidatos a técnico del León: "Olimpia puede agarrar un técnico de acá, no sería malo uno nacional que sepa de la institución. Tampoco es que tenés que ir a buscar un técnico a Sudamérica".



LA VOZ DE JUAN FLORES



El resultado abultado de 6-2: "Sorprende a todo mundo el resultado, yo creo que eso nunca se había dado de recibir seis goles. Ahí hay varias cosas, no solo del cuerpo técnico. El orgullo que uno tiene como futbolista no lo puede botar de esa manera. Participaron algunos jóvenes con poca experiencia y así se van formando, pero tienen nombres importantes, no es posible que lo sobrepase de esa manera. Todos los involucrados son culpables, no es posible que te pasen tan fácil".



Los motivos de la renuncia: "Uno como entrenador quiere tener a toda su gente, pero hay un tema de Selección que está ahí y algunos no serán tomados en cuenta... Pero yo no me inclino a eso, de los que están convocados, no es posible poner excusas. Le pongo un porcentaje alto a los jugadores, está el orgullo y más el jugador del Olimpia. Olimpia es Olimpia, esa historia se tiene que respetar".



Candidatos a técnico del León: "Yo creo que no es conveniente, Eduardo debe seguir, viene de ser campeón, están primeros... Le doy la razón a Eduardo, está dolido porque la historia del Olimpia es grande, se la atribuyo a los jugadores, pongamos que fue una mala tarde, un mal sueño".



CARLOS PRONO FUE DIRECTO



El resultado abultado de 6-2: "Sobre el 11, era mejor en nombres el de Olimpia que Génesis FC. Yo creo que hay algo más profundo, a mí me dolió más lo de la Copa Centroamericana, Olimpia sigue primero y capaz llega a la final".



Los motivos de la renuncia: "Que presente la renuncia me pareció muy extraño, los motivos que dio no los comparto. Es la primera vez en la historia que te hacen seis goles ante un equipo que anda mal, no está ni en los primeros seis. Eso que lo dejan solo ¿Que quieres que a los jugadores del Olimpia no los llamen a la Selección? Son todas esas excusas que no tienen sentido a parte va primero ¿En qué lo están perjudicando? Para mí hay un trasfondo distinto, yo creo que se quiere ir".



Continuidad o no: "Olimpia no lo está echando, el que puso la renuncia es él. No comparto que lo dejan solo ¿A qué se refiere? Si te vas a quejar estando en Olimpia, donde él trajo a los extranjeros...".