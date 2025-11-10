Ángel Villatoro rompe el silencio tras salida de Olancho FC: “Yo no voy a llegar drogado o bolo”

LA ENTREVISTA CON ÁNGEL VILLATORO



Ángel, ¿cómo reaccionó luego de que Olancho FC haya hecho público que no seguía en el equipo?

Al final cada quien tiene que mirar las cosas y echar para adelante. Es complicado por lo que pasó, pero te digo: no sé por qué lo subieron (el comunicado). Solo toca seguir para adelante, seguir trabajando y dar lo mejor de uno. Porque al final sabés que lo que pasó y lo que subieron no es por un tema de indisciplina ni nada, sino que fue por un malentendido y por cosas que no tenían nada que ver conmigo



¿Cree que fue justo cómo se manejó la situación?

No, hermano, creo que no. Yo he tenido tantos años en el equipo y hasta ahora nunca había tenido problemas. Pero ahora se maneja mucho eso de hablar, de que van a decir cosas, y al final nada era verdad. Yo entrenaba, estaba en todo, nunca había tenido problemas. Pasó esto ahorita, nunca me había pasado, y creo que lo mejor puede ser seguir adelante.



El comunicado expresa que fue una decisión en inicio del cuerpo técnico, ¿no tenía una buena relación con Reynaldo Tilguath?

Creo también que él hizo una entrevista donde yo la miré, y no sé por qué salió con eso, al menos conmigo. Yo me estaba entrenando y trabajando, y él salió conmigo por mi tema. No sé por qué, la verdad. Pero al final decía que no, que me tenían apartado.



¿Y eso fue decisión de él o de la directiva?

Él dijo que era la directiva y que sobre él no sabía todavía, que si la directiva tomaba mi acción o no. Pero como te digo, solo me tocó seguir trabajando. Son cosas que pasan, como me han dicho muchos compañeros. Solo toca seguir trabajando y demostrar, hermano, porque uno sabe la capacidad y todo lo que ha hecho, y lo que más puede hacer uno. Eso se demuestra jugando, no hablando.



¿Se esperaba esto o lo miraba venir?

No, hermano. ¿Sabés qué? No. Porque yo tuve una reunión antes de que ellos lo subieran. Creo que eso fue el sábado, y yo me reuní con la presidenta el jueves o miércoles. Hablé con ella lo más normal, hermano, lo más tranquilo. Conversamos sobre cómo habían pasado las cosas, y ella me dijo: “Mirá, nos contaron esto y lo otro”. Entonces yo llevé pruebas por las cosas de las que se me estaban juzgando, y ella me dijo: “Está bien, te entiendo, te necesitamos, queremos que volvas a jugar”.



Pero como le dije, ese era un tema más del cuerpo técnico, no tanto de la directiva. Entonces, por eso me extrañó, hermano, la verdad, porque con ella hablé normal, todo bien. Ella siempre estaba pendiente de mí porque tuve un accidente hace poco.



¿Hace poco tuvo un accidente?

Sí, hace poco. Iba para el entreno con otro compañero y se filtraron muchas cosas, hermano, que no son ciertas.



Escuché que estaba en estado de ebriedad, ¿qué dice al respecto?

Exacto, sí, se decía eso, pero nada que ver. Yo tuve el golpe con el otro vehículo, y yo mismo llevé el caso. Lo gané y todo. Decían que andaba con droga, marihuana y eso, pero desde el primer momento llegó Tránsito, y si yo hubiera andado así, ¿cómo iba a alegar un caso? ¿Será que Tránsito me iba a ayudar a mí si eso fuera cierto? No. En la audiencia se habló del caso, y al final salí bien. Pero después la directiva fue a decir que yo andaba en eso, y no era verdad. Incluso, yo compartí una publicación donde con mi propio dinero me hice una prueba de sangre, de doping, de marihuana, de todo eso, y todo salió negativo.



Se habló incluso de temas de indisciplina, drogas, alcohol.

Exacto, por eso quise aclararlo. Nunca he hecho eso, nunca. Decían que andaba en estado de ebriedad y no era cierto. Yo no voy a llegar drogado o bolo a una audiencia, ¿verdad? Y aun así gané el caso.



¿Todo negativo?

Sí, todo. Entonces, por eso te digo, hermano, de ahí salió todo ese tema. Pero con la presidenta hablamos tranquilo. Ella me dijo que me presentara a entrenar dentro de tres semanas, que me recuperara bien del golpe, porque tuve una lesión en el cuello y ando con collarín. Por eso me extrañó cuando el sábado vi el comunicado. No entendí qué había pasado.



Ángel, ¿entonces usted tiene la conciencia tranquila, sabiendo que su nombre está limpio como deportista?

Claro que sí. Como te digo, con mi propio dinero me hice las pruebas, porque al final ellos ya subieron eso, lo hecho, hecho está. Ahora me toca a mí limpiar mi nombre, seguir trabajando y buscar otro equipo. Primeramente, Dios tener más oportunidades y demostrar que las cosas no eran como parecían.



¿Le duele salir así de Olancho FC?

Sí, loco, me duele, porque es un equipo que uno quiere, un equipo que me dio a conocer. Puedo decir que establecí una relación con ellos desde que venía de segunda, pero como te digo, hay muchas especulaciones que no son ciertas. Ellos se dejaron llevar por chismes, rumores... Y eso no solo conmigo, también con varios compañeros. A veces hablan sin pruebas, y por eso pasan estas cosas.



Cambiando de tema, ¿qué pasó con ese Villatoro que peleaba por el goleo y que hizo ruido anotándole a clubes como Olimpia y Motagua?

A mí me afectó la salida del profe Humberto Rivera y del profe Primi. Cuando estaba con el profe Beto, él me dio la oportunidad, yo le respondí, la aproveché, y todos lo saben por los goles que anoté. Pero después llegaron otros entrenadores y ya tuve menos participación.



¿Le cortaron la confianza?

Sí, con él tuve poca participación, y lo mismo está pasando ahora. En los últimos torneos, cuando nos eliminaron, me mandaron a reserva. Pero en reserva metí 15 goles en 4 o 5 partidos y quedé campeón, incluso contra Olimpia y Marathón, donde fui MVP. Claro, es diferente, pero demuestra que yo estaba haciendo bien las cosas.