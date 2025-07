Luis Alvarado revela que tuvo cambios de última hora en su alineación por insólita razón: "Había un plan para este juego"

Y es que, desde antes del partido, el equipo de La Paz recibió malas noticias. Su entrenador reveló que, a pocos minutos de iniciar el encuentro, supo que cinco de sus jugadores no podían salir al campo debido a un problema con los carnets. "Tuvimos que rearmar el equipo", comentó Alvarado , quien explicó que la situación alteró el once titular y el plan de juego. Además, la ausencia de Denilson ‘Camavinga’ Núñez , quien se encuentra cumpliendo una sanción por una mala acción con un recoge pelotas en la finalísima de la Liga de Ascenso , sumó más complicaciones.

El primer tiempo se les complicó, parecía como que había mucha novatez en el equipo, pero el segundo tiempo pudieron reajustar, incluso merecieron el empate. Sí, es parte de... todo el mundo estuvo contrariado, ya que antes de salir al calentamiento, como les menciono, nos confirman que el portero Balanta no podía ser de la partida. De igual forma, Carlos Arzú, Heber Jafet Núñez, Mario Maldonado y Dayán Rodríguez. Entonces, tuvimos que rearmar el equipo. Todos han venido trabajando muy bien, pero obviamente ya había un plan para este juego. Ahora no queda más que felicitar a UPN, que se lleva tres puntos muy valiosos.

Vamos a ir de menos a más, sin duda. Un par de minutos antes de comenzar el juego, supimos que cinco de nuestros jugadores no pudieron salir el carnet para jugar, y obviamente trastoca el once titular, trastoca el plan de juego, pero aún así los que estaban disponibles hicieron un gran esfuerzo. Logramos anotar tres goles, dos de ellos fueron validados, y no nos gustó no poder sumar el punto o ganar el juego.

Casi se logra el empate, ¿qué se espera para el próximo partido?



Iremos de menos a más, eso sí lo aseguro. Confío mucho en mi equipo de trabajo, confío mucho en mis jugadores. Aparte de estos cinco que no tenían carnet, Denilson 'Camavinga' Núñez también estaba cumpliendo su partido de expulsión por el último juego en segunda división. Por lo tanto, tenemos plantel aún. Con lo que tenemos ahora disponible, vamos a seguir mejorando día a día, de eso no me cabe la menor duda. Lo hablamos en el camerino, solamente necesitamos pegar primero un gol para poder seguir sumando, y en un par de minutos hicimos tres. Lastimosamente, lo repito, dos fueron invalidados. Eso habla bien del equipo, la verdad, en los goles. Ahora no queda más que sacudirnos el polvo y pensar en el próximo juego.

Menciona que el equipo marcó tres goles, ¿cómo apreció usted esas jugadas de los goles invalidados y también con qué se queda de su equipo de lo positivo de esta noche?



Lo positivo es la reacción. Los primeros minutos fueron un poco contrariados, ahí sacó ventaja UPN y luego tenemos la respuesta. Esa es la respuesta que tuvo el equipo, la gallardía con la que se mostró para poder hacer esos tres goles. En cuanto a cómo se dieron los goles y cómo se invalidaron, no opino al respecto. Así como yo me equivoco, se equivocan los jugadores, los árbitros. Ellos hacen su mejor esfuerzo, y pues, ni modo, los invalidaron. Ya nada de eso va a cambiar, sean goles o no sean goles, nada va a cambiar.

Con respecto a la jugada, ¿qué fue la explicación que les dio Rodríguez y el árbitro central, Melvin Matamoros Jr?



No sé, yo no hablo con los árbitros, a ver, ellos hacen su trabajo.