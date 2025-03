Maiy Card, director deportivo del Victoria: Llamado a Rueda, el fichaje internacional que se le cayó ¿Quieren de vuelta al Vida en primera?

Victoria se preparó para dejar de ser un equipo que peleaba por mantenerse en Liga Nacional de Honduras y en este torneo Clausura pasó a pelear en los puestos de arriba, además de poner en aprietos a los llamados grandes de nuestro país. El director deportivo de los Jaibos, Maiy Card, charló sin tapujos sobre varios temas referentes a la institución. El Ceibeño se siente orgulloso del equipo que conformaron y expresó que sus primeros objetivos es llegar a una liguilla y clasificar a la próxima Copa Centroamericana.

El directivo de 29 años manifestó a DIEZ que las visitas a la capital son complicadas por el nivel mostrado de los rivales y también por las equivocaciones de algunos de los que imparte justicia. Card lamentó que el entrenador Reinaldo Rueda no considere a jugadores del cuadro lechero y dio sus prospectos que tranquilamente pueden competirle a los que hoy están en la Bicolor. Maiy también recordó sus primeros años en el Victoria y relató cómo comenzó todo. LA ENTREVISTA CON MAIY CARD ¿Victoria planificó este torneo Clausura para destacar? Ya días la junta directiva viene con nuevos proyectos porque queremos ser un equipo protagonista, queremos dar la pelea y no solo participar. Creo que si cabe la palabra nos hemos pulido trayendo un entrenador de renombre y jugadores que le pueden dar un mayor realce a la institución. Hablando un poco de tu labor ¿Desde cuándo eres director deportivo del Victoria? Este es mi cuarto año gracias a Dios y dentro de la institución ya tengo 12 años apoyando en las categorías menores, también tuve un paso como jugador en los equipos de las inferiores y luego se me presentó la oportunidad de hacerme cargo del equipo en esta función porque conocía muy bien la idiosincrasia del club. Desde el día que asumí el puesto he tenido momentos gratos y no tan gratos, pero hemos sabido salir adelante.

¿Tu plan es seguir creciendo en la parte administrativa? Claro, soy entrenador también, ahora mismo cuento con una licencia B. ¿Cuál ha sido la temporada más complicada? Creo que fue el torneo antepasado cuando estábamos bien involucrados en el tema del descenso, estuve a punto de irme del club cuando el equipo comenzó a ir en caída libre, no se veía por donde levantar el barco, pero mi buena relación con el doctor Názar, logré convencerlo que viniera y salimos adelante. ¿Qué tan difícil es armar un buen equipo sin el presupuesto de los equipos llamados grandes? Yo siempre he escuchado que hablan de los equipos grandes y las grandes contrataciones, pero no me baso en los que hacen otros, viendo para este lado y conociendo la economía del país, Victoria se ha armado y se ha reforzado con grandes jugadores. Con una chequera cualquiera puede y con una como la de nosotros es de manejar mucha gestión. ¿Quién ha sido ese jugador que nunca has podido contratar? En su momento fue Diego Reyes y nunca logré traerlo, hablamos en seis ventanas y no se dio. El torneo pasado me quise saltar la barda con un fichaje bomba al país, estuvimos cerca de traer a Otoniel Arce y, no se dio. Al estar nuevamente en el ojo de todo el mundo del fútbol de Honduras ¿Qué dicen ustedes como institución? Pues alegría porque no hay un partido hasta el momento donde no hayamos mostrado una buena cara. Hemos sido muy competitivos gracias a nuestro entrenador que es muy competente y como equipo debemos esforzarnos un poco más en la segunda vuelta porque tenemos expectativas positivas.