Marco Tulio Vega se decide por el Vida y sustituirá a Ángel Tejeda; también se suman a los cocoteros dos sudamericanos

El delantero Marco Tulio Vega vestirá la camisa del Vida en el próximo torneo Clausura. Finalmente, el futbolista que estaba siendo pretendido por el Victoria, Real Sociedad y Lobos UPN, determinó darle el sí a los cocoteros para ocupar el puesto que dejó Ángel Tejeda.

Vega estuvo cinco años vistiendo la camisa del Motagua donde logró ganar cuatro campeonatos, se presentará este lunes a los trabajos del equipo de La Ceiba y con ello, buscará ayudar al cuadro que dirige el portugué Fernando Mira, poder llegar a una final.

Vida no solo sumará a sus filas a Marco Tulio, también tendrá dos incoporaciones más. Se trata del defensor central chileno Marco Velásquez Ahumada y al volante brasileño Patrick Ferreira. La directiva hizo muy bien la escogencia, pues no quiere cometer los errores del pasado donde los argentinos no les funcionaron.