Mario Moncada explota ante la Comisión de Arbitraje tras la expulsión de Héctor Rodríguez: “Lamento la forma despiadada e inhumana”

Rodríguez no podrá volver a arbitrar en primera y segunda división de Honduras, algo que, a Mario Moncada, ex árbitro le ha parecido una mala decisión acusando la decisión de la Comisión, que dirige Óscar Velásquez, como “despiadada e inhumana”.

COMUNICADO ÍNTEGRO

“Ingeniero:Óscar VelásquezPresidente de la Comisión Nacional de ArbitrajeSu oficina

Estimado Ingeniero Velázquez:

La presente es portadora de nuestras más exquisitas muestras de consideración y estima.

En atención a la solicitud enviada por usted en fecha 11 de julio del 2022 en condición de presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, solicitando la pista olímpica para entrenamientos y prueba física de los árbitros, le manifiesto que están autorizados para hacer uso de la misma, en horas y fechas establecidas por ustedes.

Aprovecho también para expresar mi solidaridad al gremio arbitral del cual fui parte con mucho orgullo durante 15 años y presidente de la Asociación de Árbitros de primera división por casi 6 años continuos, siempre estuvo enmarcado dentro de los principios de la honestidad y trasparencia, procurando y luchando por el bienestar de mis hermanos. Por tal razón lamento profundamente la forma despiadada y hasta inhumana, con que la Comisión Nacional de Arbitraje dirigida por su persona se ha pronunciado expulsando al ex compañero Héctor Rodríguez solo por haber viajado a los Estados Unidos de América a dirigir juegos de ligas burocráticas, acción esta, que muchos árbitros connotados del mundo suelen realizar, en aras de compensar su economía familiar, ya que el arbitraje hondureño no es profesional y para que usted Sr Velásquez rápido lo olvidó, como también rápido olvidó que la mayoría de árbitros en Honduras viven únicamente de esta actividad y es muy mal remunerada.

Como Comisionado Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y Ex Árbitro Profesional, me solidarizo con mi ex compañero Héctor Rodríguez por el canibalismo Arbitral del cual ha sido víctima y llamo a la reflexión al Sr Velásquez.

Sin otro particular

Con muchas muestras de mi más consideración y estima, me es grato suscribirme a usted.

Atentamente,

Mario Antonio Moncada Godoy”, dice el comunicado del Comisionado Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.