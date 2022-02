Melissa Pastrana se confiesa: un nuevo mundial, su boda y le pone fecha a su retiro del arbitraje

“Hay que seguir en la lucha, esta carrera no es nada fácil, pero tiene mucha retribución, alegría y bendiciones que no dejan de plasmarse en lo personal. Se viene un año fuerte en el fútbol femenino y con Shirley vamos a buscar asegurar el Mundial de 2023”, dijo Melissa Pastrana en entrevista a DIEZ.

- ¿Boda? - “Esperemos, tiene que llegar el candidato, sobre todo alguien que no se sienta intimidado por lo que represento como persona, una mujer de mucho carácter y sobre todo que quiera disfrutar mis triunfos, porque esto no es de quién es mejor”.

EL PORQUÉ NO ESTÁ DIRIGIENDO EN LIGA NACIONAL

La juez explicó que la razón por la cual no ha sido asignada para ningún juego de Liga Nacional es porque se encuentra en reposo por una tos crónica debido a mucha exigencia en los partidos con años consecutivos sin descansar.

“Ahorita es complicado para mí, no he estado bien de salud -por no descansar- desafortunadamente estoy afrontando una tos crónica, tuve que buscar especialista para tratarla, me tienen en reposo total.

Ante ello dejó en manifiesto que no es un caso del que se sienta relegada por la Comisión de Arbitraje.

“En este momento es tema de salud. Esperemos qué pasa en los primeros días de febrero, si no cuido mi salud, no solo voy a perder lo nacional, sino también lo internacional”, cerró.

Melissa Pastrana y Shirley Perelló le apuesta esperan tener mucha actividad en este 2022 con varios eventos deportivos en el fútbol femenino, además de los diferentes cursos y certificados de FIFA previo a la próxima Copa del Mundo.