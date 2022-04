El sentido mensaje de Kervin Arriaga dedicado al Platense tras la confirmación de su descenso: “Pronto volverán”

“El Misilito” creció en las filas del Tiburón donde debutó el 7 de febrero del 2017 frente al Juticalpa. A penas tenía 16 años cuando lo hizo, marchándose dos años y medio después al Marathón, donde se consolidó como futbolista.

“De pequeño me enamoré de unos colores (emojis de corazones verde y blancos) y esos quedaron sellados en mi corazón”, inició el mensaje de Arriaga.

“Fue a mis 16 años que me diste la oportunidad de vestirlos. Hoy sólo me toca agradecer por todos esos momentos que me regalaste y sobre todo por creer en mí”, agradeció Kervin.