Michaell Chirinos previo a su llegada a Grecia: “Con Olimpia hice una temporada extraordinaria, tal como la soñé”

¿Desde cuándo se sabía que iba a nueva aventura al “Viejo Continente”?

Estábamos en pláticas con mi representante. Hubo un tiempo en el que le dije que me dejara analizar para pensar en la gran final después de todo lo que había pasado para tomar la decisión. Al final la tomé una semana antes de terminar el torneo.

¿Tenía más ofertas?

Tenía otra más, pero la que me llamaba la atención era la del Volos de Grecia.

¿Qué le dijo Pedro Troglio?

Claro, cuando me despedí de él, una semana antes, nos pusimos a hablar muchas cosas, él me dijo que me quería como un hijo, que me deseaba lo mejor, todos los consejos que me dio que los transmitiera allá en lo futbolístico. Él siempre quiso que fuera el mejor jugador y lo consiguió, estoy muy alegre por eso, estoy muy agradecido por todo lo que él hizo por mí. Lo primordial es que hice lo mejor para él se sintiera feliz.