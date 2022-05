Los presidentes Elías Burbara y Eduardo Atala hablan de la gran final: “Será un fracaso rotundo no ser campeón”

Real España y Motagua disputarán la gran final del torneo Clausura 2022 y los presidentes analizaron cara a cara lo que se puede venir el próximo domingo en el estadio Nacional de Tegucigalpa. El presidente de Real España, Elías Burbura y su homólogo de Motagua, Eduardo Atala, estuvieron en la plataforma de Twitter Space para responder todo lo relacionado con la gran final. Ver: Fichajes Honduras. Olimpia y Marathón preparan barrida, Lavallén se va y DT se ofrece al león; jugador rechaza a Motagua Asimismo, resaltar que el presidente de los azules dio a conocer que el estadio Nacional Chelato Uclés va a ser remodelado y también ambos dirigentes contestaron si hay planes de construir su propio escenario. * Las respuestas de Elías Burbara, presidente de Real España: ¿Qué medidas se han tomado con el tema de la seguridad?

“No estamos soltando el dedo del renglón, el mismo montaje y la misma organización que tuvimos en el Morazán la vamos a montar en el estadio Olímpico. En el juego ante Marathón no fue todo perfecto, hubo un par de incidentes, pero se lograron contener rápido, hubo otros incidentes en los portones, unos atrasos, problemas con la boletería y todo eso se está mejorando para que no pase en la final. Obviamente, junto con la policía, se van a escoltar las dos barras para que en ningún momento estén cerca una de la otra. La barra del Motagua estaría en sol sur y la del España en sol norte. Sol centro estaría disponible para todas las familias”. ¿El jugador que más le preocupa del Motagua?

“Por la experiencia aquí están compitiendo dos grandes equipos, no puedo descartar a ningún jugador del Motagua, quién quita que Ángel Tejeda salga de la banca y meta el gol del título, ahorita no podemos descartar a nadie, son dos instituciones con dos buenos planteles, no podemos descartar a nadie ni echarle el ojo a alguien porque cuando menos pensés te sale otro por donde no te lo esperaba”. ¿Es Real España favorito para ser campeón?

“Favoritismo en una final es difícil, tenemos la ventaja que cerramos en casa con nuestra afición y vamos a tener el respaldo moral, pero hasta ahí. Creo que Motagua en los últimos seis o siete años ha tenido un dominio por encima de todos los equipos de la Liga. No puedes descartar a Motagua, en estas instancias no hay favoritos, es difícil a que alguien venga y levante la mano y diga ‘yo soy favorito’, los dos partidos van a estar muy parejo. Creo que se va a definir por detalles, ojolá sea por detalles deportivos y no extra futbolísticos, pero confiamos que va a ser un gran evento deportivo”.

¿Qué cábala tiene?

“Yo no creo en cábalas, creo en Dios, en la bondad de él, no en supersticiones. El éxito no depende de que si hago algo o no”. Además: Júnior Lacayo, el hombre que busca ser campeón con su tercer club grande en Honduras. “Con Héctor Vargas es especial” ¿Qué le ha ofrecido a su plantel en caso de ser campeones?

“Eso se negocia desde el inicio de la pretemporada, allá por julio, más o menos el premio anda por un mes de salario, obviamente la repartición la hacen diferente, ellos hacen su escala, están motivados, pues los jugadores están con ese dolor de haber perdido la final pasada y están compenetrados en obtener el título y es una motivación más personal y deportiva que económica. Veo al plantel con sed de título, es lo que vale. Cuando a un jugador lo motiva el dinero no vas por el camino correcto, cuando ves que lo motiva una carrera deportiva ahí es donde te das cuenta que estás haciendo las cosas bien”. ¿Le preocupa que Saíd Martínez sea el árbitro de una de las dos finales?

“El preocupado tiene que ser él, Saíd se está jugando la clasificación al Mundial de Qatar, la Selección no va, si él llega a la final y comete errores va a ver el Mundial en casa, es el único hondureño que tiene esperanzas de ir a Qatar a representarnos. Se está jugando mucho, confiamos en su profesionalismo y en que si lo asignan va a andar bien”. ¿Sería un fracaso para Real España no coronarse campeón?

“Obviamente, fracaso rotundo”. ¿Por qué Real España no piensa en construir su propio estadio como en el caso de Olimpia?

“Creo que en nuestro caso, en San Pedro Sula ya hay tres estadios, venir a construir un cuarto estadio no tiene ni sentido. Sí en vez de construir un nuevo estadio, veo en el horizonte una alianza con la Municipalidad y convertir el estadio Morazán en uno de primer mundo, con todos los asientos completos, con luces de primer nivel, grama de primer nivel, el enfoque nuestro tiene que estar alrededor del Morazán porque el equipo es de San Pedro Sula”. * Las respuestas de Eduarto Atala, presidente de Motagua ¿Qué se puede hacer diferente para alcanzar la copa después de venir de tantos subcampeonatos?

“Hemos ganado algunos subcampeonatos, pero también se han ganado muchos títulos, sabemos cómo hay que ganar los partidos. Diferentes es que hay una excelente química entre el cuerpo técnico, entre jugadores y la junta directiva. El sábado pasado estuvimos reunidos con el plantel, la verdad que salí con una tranquilidad bastante clara, que por lo menos la plantilla iba a dar el máximo esfuerzo en el juego del domingo pasado y así fue. Fue un partido complicado, contra un rival complicado y se sacó el resultado justo para poder estar en la final. Hay un nivel no de confianza, sino de autoconfianza y se puede ganar. Cuando uno está convencido de que se puede ganar un campeonato, al menos que el rival nos supere ampliamente o tenga el nivel de confianza más alto, se pueda perder, pero es fútbol, no podemos predecir qué va a pasar, pero el nivel de tranquilidad que tiene el equipo para salir a ganar estos juegos está ahí, tanto individualmente como a nivel de equipo”.

¿Qué jugador del Real España le preocupa?

“En una final todos juegan y todos son importantes, nosotros tenemos fortalezas defensivas muy fuertes y ellos tienen un ataque fuerte, al final de cuenta son 11 contra 11, todos son peligrosos”. Las barra visitante debería entrar horas antes que la del equipo local...

“La recomendación que hemos hecho para la policía es que la barra del equipo visitante entre una hora antes y se coloque en sol sur y que salgan después de que haya salido toda la gente del estadio, es un poco de sacrificio, pero es la mejor forma de tenerlos controlados. Al final la decisión no es de los equipos, la decisión es de la policía”. Ver también: Confirmado. Las tres primeras bajas del Olimpia de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional ¿Qué cábala tiene?

”Ya después de tantos años esas cosas de cábalas pasaron a la historia, algunas veces te dan tranquilidad algunas rutinas, pero cuando yo inicié como presidente del Motagua hacía eso, pero a esta altura ya no puede andar haciendo ese tipo de cosas. Con Diego Vázquez era una cosa terrible, porque él si cree en las cábalas, siempre estaba pidiendo ese tipo de cosas”. ¿Qué fue lo más raro que le vio hacer a Diego Vázquez?

”Estaba eso de que se tenía que parar en la esquina del córner y nos hizo tener un conflicto grande una vez que Olimpia puso como cinco personas de esos que están como en las discotecas para que él no pasara, el partido se atrasó como 20 minutos. Pero bueno, también hay jugadores que hacen algunas rutinas que a veces son para llevar un control metal bastante fuerte, no es tan negativo, pero lo que hace es que libera a los jugadores, les quita la presión”. ¿Qué le ha ofrecido a su plantel en caso de ser campeones?

“Los jugadores son profesionales, entregan todo en la cancha, pero una cosa que tiene que estar clara es la motivación económica desde mucho antes”. ¿Le preocupa que Saíd Martínez sea el árbitro de una de las dos finales?

“Yo del arbitraje no hablo, no hay ninguno que nos ayude ni que nos afecte, así como Motagua y Real España se están preparando para la final, los árbitros que asignen se están preparando, nadie quiere un mal trabajo en finales, es difícil que un árbitro que sea asignado a una final no haga su mejor esfuerzo, es humano y se puede equivocar, pero así como se equivocan los jugadores, los directivos también los árbitros se equivocan. No sé a quién van a nombrar, pero el que sea tiene que ir a hacer un buen papel porque para eso han trabajado todo el año. Yo confía en que harán su mejor esfuerzo, no veo muchos errores en finales, no tengo preocupación en ese sentido”.