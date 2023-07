Motagua recibe una excelente noticia a horas previas de su debut en el torneo contra la UPN

No obstante, la buena noticia de los azules en las horas previas al choque contra los estudiosos radica en los futbolistas Denis Meléndez y Carlos Horacio Argueta, quienes sí estarán en el juego.

Por ejemplo, Luis Vega no estará por lesión, misma que acarrea desde Copa Oro . Tampoco verá acción Yeison Mejía , jugador que viene de sufrir una expulsión en su último partido con el Kansas City II.

El club azul, a pesar de ser uno de los equipos que más se reforzó para este campeonato, no podrá utitlizar a varios de sus fichajes por diferentes razones.

Estos dos futbolistas en un principio no los iban a tener porque el Vida, club de donde llegaron procedente, no les había extendido su finiquito, por lo que no podían ser inscritos por el Motagua.

Sin embargo Emilio Izaguirre y la parte administrativa de los azules aceleraron el proceso e hicieron todo lo posible para solventar en tiempo récord ese impasse y que así Meléndez y Argueta y estuvieran hoy contra los lobos.

Las otras dos bajas que Motagua tendrá para el cotejo contra los del profe Castellón son las de Carlos Meléndez (lesión) y Marcelo Santos (expulsión). El choque será a las 4:00 de la tarde en el Nacional Chelato Uclés.