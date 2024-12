“Ya no me quita el sueño porque ya sabemos cómo funciona todo aquí, por eso nos trazamos otro tipo de objetivos para poder cumplirlos”, comenzó diciendo.

Más allá de juego ante los verdes, Nelson Muñoz fue consultado sobre la Selección Nacional de Honduras, donde no ha podido recibir una oportunidad de jugar, aunque sí ha estado en microciclos con Reinaldo Rueda.

Nelson Muñoz cuestionó las convocatorias de Reinaldo Rueda. “Ustedes son periodistas y no alzan la voz, jugadores que están en tercera división y son convocados a la Selección, pero ya son decisiones y gustos del técnico”, afirmó.

La prensa le resaltó que la edad al parecer no es un motivo, como él lo menciona, pues Yustin Arboleda tiene 33 años y ha recibido su oportunidad.

“Pueden ser ambas porque los jugadores que están en la selección son de procesos sub-17, sub-20, además muchas veces la edad influye mucho para ser convocado a la Selección y estar en un equipo denominado grande, entonces no puedo decir que me mataron la ilusión, solo sencillamente cambió mis objetivos”, dijo.

Sobre si cree que hay que tener un padrino para estar en la Selección de Honduras, esto comentó: “Se tiene que cumplir muchos requisitos para entrar a una Selección, no solo pasa por el aspecto futbolístico, debería ser por el momento que uno está viviendo, pero hay jugadores que nunca los miré jugar en la Liga Nacional o en otras ligas y ahí están”.

“Se mencionó que Romell (Quioto) no estaba en una liga fuerte y hay otros jugadores que están en ligas más bajas y siempre han sido convocados, así que uno debe aceptar y apoyar al equipo”, remarcó.

También mencionó a Getsel Montes, defensa que se destaca en el fútbol de Costa Rica.

“He leído mucho lo que ustedes dicen, Getsel Montes es un jugador que compite en la Copa Centroamericana, en una liga de buen nivel y uno se pregunta por qué no lo llaman, hay muchas cosas extras ahí”.

A Nelson Muñoz al parecer no le importa lo que puedan pensar en la Selección de Honduras, pues igual afirma que no es tomado en cuenta.

“Soy una persona que dice lo que piensa, no le temo a nada, mi objetivo no es estar en la Selección Nacional, no le debo nada a nadie, y yo tengo que decirlo a ustedes porque hay periodistas que un jugador hace un buen partido y lo elevan como si fuera Messi o Ronaldinho, ustedes son la voz del pueblo y creo que deben hablar de esas cosas”, declaró.