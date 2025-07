OFICIAL: Liga Nacional anuncia el calendario para el Torneo Apertura 2025-26 ¿cuándo se juegan los clásicos?

JORNADA 1

Choloma vs Juticalpa

Marathón vs Victoria

Olancho vs Real España

Olimpia vs UPNFM

Policía FC vs Motagua



JORNADA 2- Miércoles 23 y jueves 24 de julio

Juticalpa vs Policía FC

Real España vs Choloma

Victoria vs Motagua

UPNFM vs Marathón

JORNADA 3- Sábado 26 de julio y domingo 27 de julio



Choloma vs Victoria

Motagua vs Real España

Policía FC vs UPNFM

Marathón vs Olimpia

Olancho vs Juticalpa



Jornada 4- sábado 2 de agosto y domingo 3 de agosto



Marathón vs Olancho

Olimpia vs Policía FC

Choloma vs Motagua

Juticalpa vs Real España

Victoria vs UPNFM



Jornada 5- sábado 9 de agosto y domingo 10 de agosto



Olancho vs Victoria

Real España vs Marathón

Policía FC vs Choloma

Motagua vs Olimpia

UPNFM vs Juticalpa