Elison Rivas, extasiado por llegar a Olimpia: "Soñar es lindo, pero cuando ese sueño se convierte en realidad, es algo inigualable"

A pocos días de tu debut con el equipo, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo ves la posibilidad de ganarte un puesto como titular?

Me siento muy motivado. Hemos estado trabajando de la mejor manera. El profesor será quien tome la decisión final. También mis compañeros, como el “Mango” Sánchez, están haciendo un excelente trabajo. Existe una competencia sana dentro del grupo, así que no hay problema con eso.

¿Te imaginaste llegar al Olimpia?

No, sinceramente no me lo esperaba tan pronto, como está ocurriendo ahora. Estaba en la playa con mi familia cuando recibí la llamada del gerente deportivo. No pude evitar las lágrimas en ese momento. Fue muy emotivo. Hoy asumo esta gran responsabilidad con la meta, si Dios quiere, de ser campeón en diciembre.

Del sueño a la realidad: ¿cuánta diferencia hay entre imaginarlo y vivirlo desde adentro?

Es muchísimo mejor vivirlo. Soñar es lindo, pero cuando ese sueño se convierte en realidad, es algo inigualable.

Se habla mucho de la competencia interna en el equipo. ¿Ves posible consolidarte y lograr títulos?

Claro, para eso llegué al mejor club de Honduras. Fui contratado para competir por un lugar y trabajar al máximo nivel. Mi meta es exigirme cada día y hacerle difícil la decisión al entrenador.

En su momento jugaste en el extranjero y estuviste en la selección. ¿Uno de tus retos es volver a vestir la camiseta nacional?

Sí, claro. Hay que ser sincero: pasé por un bajón futbolístico y por eso se consideró a otros jugadores. Pero ahora, estando en el mejor equipo del país, puedo elevar mi rendimiento y tener nuevamente la oportunidad de ser convocado.