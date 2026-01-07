Liga Nacional

Olimpia y Marathón definen al campeón de Honduras: hora y canal para ver hoy la gran final del Apertura

Los leones van por su título 40 en Liga Nacional mientras que el 'Monstruo' quiere acabar con la larga sequía.

Luego de una vibrante final de ida el pasado domingo en San Pedro Sula, Olimpia buscará este miércoles su copa número 40 en el partido de vuelta contra Marathón, que en el centenario de su fundación apuesta por la décima conquista.

Olimpia, considerado el mejor equipo de Honduras, también espera su segundo campeonato bajo el mando del entrenador uruguayo, Eduardo Espinel.

“Estoy cagado, pero es normal... los nervios en una final son parte del fútbol”, dice Chirinos previo al Olimpia-Marathón

"Cuando hay tan poco tiempo para preparar un partido y más una final, lo único que se ha apelado es a hacer alguna charla de todo lo que nosotros pensamos de lo que fue el partido con los jugadores: cosas buenas que se hicieron, cosas que por ahí no salieron tan bien y que hay que mejorarlas", explicó el técnico charrúa sobre las sensaciones previo a la final.

"Hacemos la recuperación desde el punto de vista físico, la evaluación física y ahí ir determinando nosotros la idea de qué es lo que podemos hacer como estrategia para jugar el partido final", sostuvo.

La batalla final se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña, donde Marathón espera poner fin a la sequía de copas, desde que ganó la novena en 2018.

¡Épico banderazo! Afición del Olimpia pide la 40 antes de la gran final contra Marathón

Dicho compromiso enfrentará a dos equipos centenarios que, junto con Motagua y Real España, son catalogados los cuatro mejores del fútbol hondureño.

Olimpia, que tiene entre sus principales figuras al colombiano naturalizado hondureño Yustin Arboleda, selló su pase a la final después de superar a Motagua y Real España en una triangular, tras terminar con líder de las vueltas regulares.

Marathón, por su parte, cuenta en el ataque con el argentino Nicolás Messiniti, que ya lleva 17 dianas en el certamen. El 'Monstruo' dejó en el camino a Olancho y Platense para meterse a la gran final.

HORA Y CANAL DE LA GRA FINAL

Olimpia y Marathón se medirán por el título del Apertura a partir de las 7:00 PM de Honduras y el encuentro serán transmitido por la señal de Deportes TVC. También podrás seguir todas las incidencias por nueva web, en Diez.hn.

El juez para la final será el experimentado Said Martínez, que estará acompañado por Walter López como asistente uno y Christian Ramírez como asistente dos. Armando Castro fungirá como cuarto árbitro.

POSIBLES ALINEACIONES

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Carlos Sánchez, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Dereck Moncada; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

Marathón: César Samudio; Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo; Damín Ramírez, José Aguilera, Samuel Elvir, Cristian Sacaza; Alexy Vega y Nicolás Messiniti

Árbitro: Said Martínez.

Lugar: Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Hora: 7:00 PM.

Transmiste: Deportes TVC.

