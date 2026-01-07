Olimpia y Marathón definen al campeón de Honduras: hora y canal para ver hoy la gran final del Apertura

<b>Olimpia: </b>Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Carlos Sánchez, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Dereck Moncada; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.<b>Marathón:</b> César Samudio; Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo; Damín Ramírez, José Aguilera, Samuel Elvir, Cristian Sacaza; Alexy Vega y Nicolás Messiniti<b>Árbitro:</b> Said Martínez.<b>Lugar: </b>Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.<b>Hora:</b> 7:00 PM.<b>Transmiste: </b>Deportes TVC.