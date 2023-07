¿Por qué Olimpia y Pedro Troglio decidieron no hacer fichajes para el Apertura 2023 en Honduras?

El DT, consultado si iba a sustituir la salida de Michaell, dijo. “No porque el equipo es el mismo, Chirinos no estaba el torneo pasado. Tengo en esa posición a Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Edwin Solano, Kevin López, Bryan Moya, puedo poner a Yan Maciel, tengo variantes en esa posición”.

Y añade. “Lógico que estamos hablando del mejor jugador de la Concacaf League, pero ya habíamos hablado con el presidente que nos quedábamos con este plantel”, dijo a DIEZ.

El mismo Pedro Troglio, quien fue el que tomó la decisión de no reforzar el equipo, porque considera que lo tiene todo, es claro y asegura que no le gustaría que ningún jugador saliera del equipo por alguna otra oferta, ya que eso sí trastocaría sus planes.

“Como entrenador no quisiera que salga nadie, a una semana de empezar el torneo, porque de hecho decidimos no traer a nadie porque se quedaban todos. Pero si mañana aparece un ofrecimiento enorme por un jugador que el club no puede rechazar, habrá que arremangarse y seguir. Hay situaciones que no se manejan, sobre todo en un futbol que necesita vender jugadores”, concluyó.