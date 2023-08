Tras la clasificación de Real Estelí ¿Qué necesita Olimpia para no quedar fuera de la Copa Centroamérica 2023?

Este miércoles, Xelajú recibirá al CAI Independiente y en el caso del club olimpista tendrá descanso. El equipo que dirige Pedro Troglio visitará la próxima semana al FAS y terminará la fase de grupos siendo local ante Xelajú.

Los albos están obligados a ganar ambos juegos para meterse como segundos del Grupo B. El resultado que más le conviene del partido entre Xelajú vs Independiente es un empate.

-ESCENARIOS DE OLIMPIA-

-Si Xelajú gana, Olimpia deberá ganar al FAS para llegar con vida a la última jornada. Esto debido a que Xela tendría 6 puntos y Olimpia cuatro. Los de Guatemala descansan en la jornada cuatro.

-Si empatan Xelajú contra Independiente, Olimpia puede alcanzar en puntos a Xela, si derrota al FAS en la jornada cuatro y dependiendo del resultado del CAI contra Real Estelí podría quedar segundo o tercero.

-Si gana el CAI, Olimpia deberá ganar contra FAS y esperar que Real Estelí derrote o al menos empate ante Independiente en la jornada cuatro, una victoria de los panameños (que llegaría a 7 puntos) ante el equipo pinolero que ya está clasificado, lo dejaría prácticamente fuera al conjunto blanco ya que solo aspiran a siete unidades y el CAI tendría que cerrar la fase de grupos contra FAS.

-LOS PARTIDOS QUE RESTAN-

Jornada 3

Real Estelí 2-0 FAS

Independiente vs Xelajú

Olimpia descansa



Jornada 4

FAS vs Olimpia

Independiente vs Real Estelí

Xelajú descansa



Jornada 5

Olimpia vs Xelajú

FAS vs Independiente

Real Estelí descansa

TABLA DE POSICIONES