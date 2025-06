Una charla como nunca fue la que Orinson Amaya tuvo con DIEZ, un mano a mano donde se despojó de todo el presidente del Marathón y en varias de ellas, aclarando lo que sucede en el monstruo verde de cara a la celebración del centenario. En la plática que el jerarca de los esmeraldas tuvo con DIEZ, dejó claro que en ningún momento él pidió la salida de Rolin Peña, un directivo de décadas en el club cuyo puesto ahora sera ocupado por Mario Berríos. ¿Puso la condición de seguir en la presidencia a cambio de la salida del club de Rolin Peña?, le consultamos. "No, nadie. Es más, lo mencioné en algún momento que si alguien quería mocionar, que lo dijera y nadie lo dijo. A través de redes sociales se dicen tantas cosas y a veces son ciertas y a veces no, pero no puse ninguna condición. Hicimos obervacione a mi gestión y yo abierto a ello. Pidieron reuniones más seguidas y en estas dos semanas creo que ya llevamos cuatro reuniones, no somos perfectos, nos podemos equivocar, pero soy una persona que ecucha bastante", mencionó.

Asimismo, Orinson Amaya no desaprovechó la oportunidad para lanzarle un dardo al director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre, por según el presidente del club, sonsacarle futbolistas del conjunto verde. “El peor error que tuvimos nosotros fue haber traído a Emilio Izaguirre a Marathón, es el enemigo de Marathón, y lo digo de frente. Ahí le pasa llamando a nuestros jugadores jóvenes que tienen contrato. Tiene que ser un poco más profesional, él tiene mi respeto y mi cariño; sin embargo, tiene que respetar, nosotros respetamos. No es posible que le esté llamando a Isaac Castillo o le esté llamando a Javier Arriaga si tienen tres y cuatro años de contrato", dijo de forma seria y con cierto enfado. "Lo repito, me arrepiento de haberlo fichado porque trajimos al enemigo a que conociera la casa, lo potencié, y fue uno de los errores que he tenido en mi gestión. Y de ese tema no lo digo solo yo, si no pregunte a otros dirigentes lo que hace con los jugadores de otros clubes. Si quisiéramos hablar podríamos contar tantas cosas”, cerró el polémico tema el presidente en su visita a DIEZ. Respecto a la presión por lograr el título en el centenario del Marathón, fue muy claro. "Primero nunca dije que tenemos que ser campeón. Es una obligación de los equipos grandes estar peleando, porque creo que competir por competir no, hay que buscar un objetivo y ese es el ser campeón. ¿Presionado? creo que alguien que viva sin presión es alguien que no le tiene gusto a la vida".