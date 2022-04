Osman Chávez atiza tras descenso de Platense: “Fue injusto, la Liga aplica la ley a conveniencia; los directivos también deberían descender”

“Aquí hay cuota de responsabilidad de todas partes, tanto en la junta directiva del equipo, ellos son los mayores responsables, por la forma en como manejaron al equipo en las últimas temporadas sabiendo que estaban en desventaja, no se reforzaron como tenían que hacerlo siempre con el pretexto de que no habían fondos”.

“Platense fue descendido injustamente porque la dirigencia de la liga aplica la ley a conveniencia suspenden estadios, jugadores y técnicos cuando hay macaneos en base al reglamento, no me explico cómo carajos no la aplican cuando equipos se inscriben en una forma tardía o no cumplen en base a FIFA los reglamentos”.

“Así como descendió el Platense así deberían descender directivos administrativamente y darles espacio a personas que si tengan una visión en Pro a la mejora del fútbol nacional”, proliferó.

El bi-mundialista hondureño recordó a los ex dirigentes del equipo porteño y afirma que con ellos esto no hubiera pasado.

“No supieron ni hacer bien las cosas en la mesa, es ahí donde extrañamos Nabil Kouri, Allan Ramos, a la familia Canahuati y a Mario Sierra personas que tenían voz y respeto ante la Liga Nacional, pero todo eso fue desapareciendo y el Tiburón se fue quedando sin defensores”.