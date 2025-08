Lavallén deja claro que Real España no fue superior y revela lo que pasó en el gol: "El línea le comunica al árbitro..."

¿Qué decir a este desempeño que le vimos a Marathón? Tuvo un buen juego, pero no concretaba esas jugadas. Y lo otro, sobre su salida, por su molestia.



Fue un partido como lo habíamos previsto, un partido difícil, clásico en donde no se regala nada y se abre con una jugada muy compleja en donde recién acabo de ver la jugada y hay offside, pero bueno, por lo que me dicen los futbolistas, el línea le comunica al árbitro que hay offside, pero el árbitro toma la decisión. Así que, bueno, son errores que no se pueden tener. Lamentablemente, todo el trabajo que hacen los jugadores no nos podemos dar el lujo de tirarlo a la basura por un error arbitral. No era tan fino, por lo menos un metro en offside. Pero bueno, ya está, ya no se puede reclamar nada. El árbitro se equivocó feo y nos quedamos sin nada.

Conociendo que su adversario juega con un 5-4-1, no modificar la zona de ataque. Y, el movimiento de Aguilera cuando sabemos que Bodden no es fuerte en los centros. ¿Se resta esto un ataque a sabiendas que estabas perdiendo el juego?



No, en realidad es lo que nosotros no queríamos... Nosotros salimos también con una línea de 5 y después lo modificamos un poco porque ellos también habitualmente juegan 5-3-2 y ahora jugaron 5-2-3 con Cruz, con Souza y con Moya. Y bueno, nosotros no queríamos quedar mano a mano, porque también teníamos tres centrales y lo teníamos que por ahí meter a Farioli para que haga una superioridad, pero bueno, Farioli es un jugador más de juego que no lo teníamos planeado para marcar, por eso cambiamos a la línea de 4. Después, el partido prácticamente no cambia a partir del gol, porque todo el primer tiempo se desarrolló de esa misma manera y Real España no ejercía superioridad sobre nosotros.



Después del gol, lógicamente, con la desesperación nuestra y ellos sin tener que atacar tanto, jugar balones largos, se complica, pero yo creo que hay una falla grave acá en la que se convalida un gol que es nulo, porque tiene que ser anulado por posición adelantada y eso cambia toda la estrategia, tanto la nuestra como la de ellos. Ellos ya se separan bien, empiezan a poner más volantes en el medio, nosotros tenemos que ir a buscar el balón, pero no creo que haya sido una superioridad de Real España sobre Marathón, sino que fue un partido que el que hacía el gol posiblemente ganaba y bueno, lamentablemente el gol llegó por un error arbitral.

Marathón hoy en la creación de juego fue muy pobre a comparación de lo que habíamos visto ante Victoria y Juticalpa FC. ¿Qué pasó hoy con Marathón? ¿Qué pasó con Alex Vega? ¿Qué pasó con Farioli, que hoy andaban apagados a la hora de generar juego?



En realidad, cuando vos jugás un clásico no tenés facilidades. Y en el fútbol, por lo general, cuando hay un equipo que juega bien y hacés un gol, empezás a marcar las condiciones de juego. Te querés tirar atrás, aprovechar los espacios, manejar la pelota. Bueno, nosotros cuando hacemos los goles, el primero sobre todo, después empezás a imponer condiciones de juego. Hoy, al no poder abrir el marcador y recibir el gol, el que supuestamente imponía las condiciones de cómo se iba a jugar es el Real España, que va ganando. No creo que las haya impuesto para tratar de hacernos el segundo, sino que más bien trató de hacer un bloque bajo, defender bien y tratar de complicarnos con balones largos. Y bueno, a nosotros nos costó lógicamente entrarles. Tuvimos algunas situaciones de gol. Tuvimos, me acuerdo, una que entramos en paredes por el medio de Messiniti que se va por arriba del travesaño. Bueno, esa me parece que fue la más clara que tuvimos, pero fue un partido parejo. En los clásicos tenés dos, tres oportunidades de llegar a portería y de marcar. Y bueno, nosotros las tuvimos y lamentablemente no pudimos marcar y eso, bueno, con un remate y un rebote, convirtió en el gol.