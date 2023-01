Pedro Troglio: “Hasta que no haya VAR habrá errores arbitrales, hablen de las canchas que no están buenas”

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, fue claro en mencionar que los errores arbitrales pasarán en la Liga Nacional hasta que se instale la herramienta del VAR.

Jhon Jario López, DT del Honduras Progreso, reclamó un gol anulado a su equipo por fuera de juego, el cual significaba el 1-1 en un partido que terminaron perdiendo por la mínima. Ante ello, Troglio respondió.

“No me preocupa esto porque en del pasado torneo nos pitaron cuatro penales que no fueron, el otro día nos condenaron por un penal dudoso. A veces me toca a favor y otros en contra. Hicimos los méritos para ganar en una cancha que está muy mala, yo hablaría de eso, hasta que no haya VAR, los errores a favor y en contra van a estar. Hablen del estado de las canchas. Para vender el producto hay que mejorar las canchas”, dijo el técnico argentino.