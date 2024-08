Troglio pide un careo a la Comisión de Disciplina tras bronca: “Que el árbitro me niegue en la cara que me insultó”

Pedro Troglio y Allan Ordoñez, cuarto árbitro del partido entre Victoria vs Olimpia por la jornada tres del Apertura 2024, fueron los protagonistas en electrizante y polémico encuentro en La Ceiba. El DT merengue insultó al réferi, esto provocó que David Cruz, tocapitos central de este juego, expulsara al entrenador del Rey de Copas. Un día después de la bronca, el acta arbitral salió a la luz en donde apareció el insulto del nacido en Luján contra el cuarto árbitro Allan Ordoñez.

En consecuencia de esto, este martes Olimpia abrió las puertas a la prensa deportiva y en conferencia de prensa pidió un careo con el silbante, a quien señala también de insultarlo con las siguientes frases: “Mamá ver...” y “andate a la ver..”. El DT argentino también defendió a Diego Vázquez, a quien la Comisión de Disciplina lo advirtió tras otra bronca con Gustavo ROCA, periodista de DIARIO DIEZ, esto en consecuencia de “Ley Mordaza” que existe en Liga Nacional por declaraciones que puedan perjudicar a los entrenadores o jugadores cuando hacen conferencias de prensa. LA CONFERENCIA DE PRENSA ¿Qué sucedió el domingo en la bronca en La Ceiba? Quise esperar el acta para ver si ponían todo lo que pasó en la línea de cal, y como no lo pusieron, solamente pusieron mi contestación final, hoy le mandé una carta a la Comisión de Disciplina, que me gustaría una reunión entre el señor Ordóñez, el cuarto árbitro y yo cara a cara para hablar de lo que pasó ahí. Primero: a Ordoñez no lo veía desde que me echó en el clásico cuando también nos tocó, siempre nos toca antes de los clásicos. Me tocó en Real Sociedad, en Tocoa tuve una discusión con él por las mismas discusiones de que yo notaba que nos decía a nosotros que no Reggi y otros ayudantes no podían pararse. Entonces, lógicamente, en un momento en el partido hay una infracción de Jonathan Paz, se levanta todo el banco del Victoria, eran seis: kinesiólogos y jugadores a reclamarme al árbitro por Paz, al minuto lo amonestó.

Entonces, me acerco a mí línea, lo empiezo a llamar “cuarto, cuarto, cuarto”. No me miraba, me acerqué a él, vino a decirnos a nosotros que no podíamos estar más de uno, acá hay seis parados, “váyase para allá”, me contestó mal. Entonces, empezamos a discutir en términos dos sanos, me insulta dos veces, me dice él, no puedo decir: “Mama la cosa y andate a la p”. Ahí sí me doy la vuelta y le digo, “¿quién te crees que sos? La concha de tu madre”, que para nosotros es una expresión en Argentina, no es un insulto. Lógicamente, me pasó una vez aquí, casi hago desvanecer a uno, que no me meto con la madre de él, pero me hago cargo del insulto porque sí lo dije, después que él me insultara dos veces, ellos no ponen eso, al final del partido me acerqué al árbitro, le digo: “Mire que el señor me insultó y me dijo tal cosa”. Lo que decimos nosotros no va escuchado, va escuchado lo que ellos ponen, yo pensé que iban a tener a dignidad y de decir, no pongamos lo que dijo, vamos a dar una fecha porque me insulta dos veces, esa fue mi reacción, yo tenía que haberme quedado quedito y decirle: “No me gusta lo que dijo y me voy”. Pero bueno, el partido no estaba tranquilo porque yo siempre estaba expuesto, a mí me echaron seis veces en 200 y pico de partidos, no es que me echaron, perdí más de 20 partidos, no tengo nada en contra del resultado, nos ganaron bien, con eso no tengo queja, pero sí me da bronca que quede expuesto de esa manera, que fui insultado por un árbitro.

Antes de un clásico viví o mismo, ahí no me habían insultado, pero acá me insultó, mi reacción está mal, me tengo que aguantar, las revoluciones van a mil. Ahora mandé una carta a la Comisión, calculo que no me la van a dar, pero, al menos, puedo decir lo que siento, que me den las fechas que tenga que dar, la reacción tuve que ver por él, me llamó la atención que un juez insulte a un entrenador de 60 años, tengo casi 50 años en esta profesión, nunca vi un árbitro que te insulte. Sí, a veces discutimos, ya pasó. En el fútbol hondureño hay una ley mordaza, podría ser sancionado con lo de estos comentarios, ¿le preocupa este acto disciplinario? Un técnico no puede hacer lo que hice yo de responder de la misma manera, creo que no tendría que haber respondido así, tenía que haberme calmado, irme a mi banco con lo que había pasado, tampoco estoy diciendo nada malo, estoy diciendo la verdad, el señor Ordoñez sabe que lo que le estoy diciendo es la verdad, la presión que le habían metido era el de seis personas parada (Victoria), cuando a nosotros nos hacían sentar a Menjívar, Sergio López, Reggi, siempre estoy solo, nunca van a ver seis personas paradas en Olimpia, casi nunca lo permitimos, pero me sorprendió el insulto, me volví loco, no podía creerlo, más cuando venimos de un antecedente, pero ya está, ya pasó, yo el ejemplo no se lo tengo que dar a nadie, esto lo expliqué, no soy ejemplo de nada, simplemente soy un entrenador de fútbol donde te queda demostrado que cuando perdes un partido sos una porquería, te lo hacen sentir. Después son todos unos fenómenos, fútbol champagne, esto es así, hay que aguantársela, esto es un tema que lo veníamos hablando, entendemos que nos hemos vuelto antipáticos para el ambiente, no somos un equipo antipático, porque ganar, ganar, ganar no te hace simpático, nosotros respetamos las 72 horas de juego y nos pusieron a las 3 de la tarde con 45 grados de calor, no pasa nada, está bien, pero repito: no es una excusa el resultado, nos ganaron bien, nosotros no tuvimos respuesta, está bien que hayamos perdido.